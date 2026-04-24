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保險業拚全齡金融 彭金隆：三大轉型化高齡危機為商機

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
金管會主委彭金隆24日於2026台灣壽險業前瞻高峰會致詞提出保險業拚全齡金融的三大重點。記者黃于庭／攝影
金管會主委彭金隆24日於2026台灣壽險業前瞻高峰會致詞提出保險業拚全齡金融的三大重點。記者黃于庭／攝影

金管會主委彭金隆24日於2026台灣壽險業前瞻高峰會致詞指出，去年台灣已邁入超高齡社會，面對人口結構的改變，金融保險業未來勢必要逐步轉向民眾需求為核心，保險業的全齡金融有三大方向可努力，一是保險業要有新思維探索市場上的新需求，二是要重新定義保險保障與給付，三是要加強新技術、尋求新的人才，「化危機為商機，讓金融保險服務成為助力」。

彭金隆表示，人類歷史上從未像現在這樣均老，現在的金融保險經營模式與服務能否滿足人口結構的變化、對於人類和產業又會帶來什麼樣的危機，若能妥善因應，便能將這些危機轉換為轉機與無窮的商機。他進一步提到，金管會在整合各界意見後，推動「全齡金融」的政策目標，並指出金融保險業應該從過去經營時特別著重於特定年齡層，轉向滿足全年齡層的需求為目標，從商品銷售為中心，轉向民眾需求為核心。

彭金隆說，金融業在「經營模式和金融支持都需有前瞻思維」，也就是金融業者要重新了解客戶需求、全新的解決方案，打破既有限制，朝向更具彈性與包容性的商品設計，才能落實全齡金融。具體來說，全齡保險有三大方向可努力，首先是全新的思維，因應全新人口結構，一定會有新需求，保險業必須有全新思考，將過去保險業逾百年來將經營重心放在單純的事後補償，轉向幫助社會降低風險，保險業需加強更具前瞻性的損失預防、更積極的角色，探索市場上的新需求。

其次，在全齡金融概念下，彭金隆說，保險業要重新定義保險保障和給付，包括保障項目、給付內容與形式。過去以現金給付為主，未來可發展更多服務型給付、實物給付；同時在給付時間與選擇上提高彈性，並思考保險延伸出的生活支持服務，以因應高齡社會需求。

第三是逐步強化新技術與人才，傳統依賴歷史數據與經驗發生率來決定未來成本，但面對全新的需求與風險時，需導入新技術並培養新型人才，以支撐未來保險經營模式，金管會也已注意此趨勢，並調整了商品的審查方向與方法，協助業者發展創新商品與服務。

彭金隆指出，監理制度亦需同步調整，包括重新界定保險業務範圍、保險商品屬性與監理方式，並釐清保險業與其他產業合作的範圍，以及跨部會整合機制，以建立符合全年齡需求且安全穩定的保險市場，同時期許金融保險服務成為台灣社會轉型的重要支柱。

彭金隆表示，面對超高齡社會，期許保險業能結合高齡者生活場景，發展具創意與溫度的服務，同時讓金融服務真正落實全民普惠，使不同人生階段的民眾都能獲得符合需求的保障與支持。

最後，彭金隆也強調，「這是一條不容易但台灣必須走的路」，不僅是保險業，整體金融業都應在社會轉型過程中，成為最佳助力與依靠。

金融業 金管會 彭金隆

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