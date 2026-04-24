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台股強勢創高 熱錢湧入新台幣爆量升值收31.516元

中央社／ 台北24日電
新台幣匯率示意圖。圖／本報資料照片
新台幣匯率示意圖。圖／本報資料照片

美伊談判停滯，市場情緒未受影響，台股衝出新天價，激勵新台幣匯率爆量走升，今天收盤收31.516元，升值5.9分，台北及元太外匯市場總成交金額放大至29.645億美元。

金管會放寬國內股票型基金與主動式ETF投資台積電上限，推升台積電今天以2190元及2185元創下盤中及收盤新天價，帶動台股終場以38932.4點作收，再創收盤新高，今天指數勁揚1218.25點，創台股第5大單日漲點。

台股激情上漲，吸引三大法人齊站買方，外資更是由賣轉買，大買新台幣439.08億元。

儘管美元小幅上漲，亞幣相對承壓，但台股猛烈上攻、熱錢大舉流入，激勵新台幣同步走升。新台幣兌美元今天以31.55元開盤，盤中最高31.466元、最低31.558元，收盤收31.516元，升值5.9分。

外匯交易員指出，外資今天明顯偏匯入，但盤中轉為雙向操作，加上進口商逢低敲進美元，升幅一度收斂；如今台股交投熱絡，只要趨勢延續，可望為新台幣帶來支撐。

新台幣匯率今天同步收週線，本週累計升值8分或0.25%，週線連3升。

外匯交易員分析，中東戰事利空鈍化，台股又有AI題材加持，4月以來漲勢兇猛，帶動熱錢湧入、新台幣匯率同步走揚，4月累計已升值逾4.6角；短線新台幣交易區間應落在31.400至31.700元，但要進一步突破31.4元價位，可能需要新的題材。

下週美國聯準會將舉行利率決策會議，市場普遍預期利率按兵不動，但相較於利率決策，投資人更關注會後聲明，以及聯準會對經濟前景及通膨看法。

台經院所長吳孟道分析，聯準會即將迎來新任主席，其貨幣政策態度及立場受到關注，然而，聯準會最在乎的還是通膨、就業市場等經濟數據表現，如果美國通膨持續發酵，今年降息就可能不是基準情境，但這仍取決於中東戰事如何發展，只能靜觀其變。

台積電 台幣匯率 台股

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