大安區銀行搶案落幕 中信銀行回應「不影響營運」

為積極響應政府政策，具體落實普惠金融、公平待客與社會關懷，新安東京海上產險微型保單繼推出微型團體傷害保險，以提供相對弱勢族群基本意外身故、失能或醫療的人身保障後，再添一生力軍-『微型火災不便費用保險』，將保障範圍擴大至因火災事故導致的財產損失，以完善經濟弱勢族群其生活上的實質保障，同時也強化該族群的風險韌性並補強社會安全網之功能。

2026-04-24 10:40