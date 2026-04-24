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大安區銀行搶案落幕 中信銀行回應「不影響營運」

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
台北市大安區忠孝東路四段中國信託忠孝分行，今天下午3時30餘分，銀行已拉下鐵門，一名男子卻持BB槍搶劫，更一度挾持行員，轄區大安警分局到場，目前已制服歹徒。圖／擷自Threads帳號kzz.v__
台北市大安區忠孝東路四段中國信託忠孝分行，今天下午3時30餘分，銀行已拉下鐵門，一名男子卻持BB槍搶劫，更一度挾持行員，轄區大安警分局到場，目前已制服歹徒。圖／擷自Threads帳號kzz.v__

台北市大安區忠孝東路四段24日稍早發生一起銀行搶案。一名男子疑似持槍闖入中國信託商業銀行分行企圖行搶，過程中一度挾持行員，並與趕抵現場的警方對峙，現場氣氛緊繃，引發關注。

警方接獲通報後迅速出動警力到場處置，警方成功將嫌犯制伏並逮捕歸案。經初步查證，嫌犯所持槍枝為假槍，未具實際殺傷力，整起事件未造成槍擊傷亡，至於犯案動機等細節，仍待進一步調查釐清。

對此，中信銀行回應指出，感謝警方協助第一時間制伏歹徒、維護治安，經確認客戶及員工皆安全無虞，財務亦無損失，此事件不影響營運，後續將配合警方調查。

銀行 中國信託商業銀行 中信銀行

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