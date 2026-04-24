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009816規模站上千億大關 歷年ETF達標天數一次看

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

台股續戰新高，千億ETF俱樂部成員也跟著大洗牌！總計最新規模達千億的台灣ETF已來到21檔，其中，國內股票型占11檔，最新成員凱基台灣TOP 50（009816），以49天達標千億元規模。

盤點台股歷年ETF達標千億的狀況，總計324檔ETF中，共有24檔曾達成千億規模的挑戰，達標速度最快的是元大台灣價值高息（00940），成立規模1,737億元，掛牌之際就已是千億ETF。

若統計上市當下規模未達千億ETF的成長速度，達標天數則從49天到4,809天都有，最新達標千億規模的凱基台灣TOP 50，也是2003年台灣第一檔ETF問世以來，在最短時間內成長到千億的ETF，僅花了49天的時間，規模就從90億成長到約1,030億，成長率達1,044.44%。

財經專家表示，台積電財報報喜開出第一槍，接著聯發科、台達電等重量級科技股法說會也將陸續登場，在市場提前反應財報優於預期下，持有相關成分股的台股ETF也跟著水漲船高；近期台股呈現權值股輪動格局，半導體、電源管理、ASIC晶片設計等族群輪番表現，隨著台廠AI硬體供應鏈獲利表現從一枝獨秀擴散成百花齊放，具備「動能加碼、權重優化」機制的市值型台股ETF，相對能均衡布局、掌握產業輪動，可望更能吃到權值股輪動行情，成為盤面上的亮眼族群。

凱基台灣TOP 50ETF研究團隊表示，受惠AI需求持續暢旺，可望貢獻台灣出口維持亮眼成績，展現強勁經濟韌性，有助支撐台股延續成長動能。受惠AI強勁算力需求，從AI先進製程、相關先進封測，到ASIC晶片設計服務，AI伺服器產業鏈獲利前景看好，成長契機已從單點發光到百花齊放，產業輪動態勢料將持續。

歷年ETF千億規模首次達標天數。資料來源：CMoney 統計至4/24 高瑜君／製表
歷年ETF千億規模首次達標天數。資料來源：CMoney 統計至4/24 高瑜君／製表

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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