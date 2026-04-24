凱基人壽喜迎63周年 落實四大策略目標開創新局

凱基人壽今年首季新契約保費累計新台幣252億元、較去年同期成長28%，展現穩健經營實力與成長動能。凱基人壽迎接成立63周年，將承諾以「我願意+1」的行動形塑企業文化，具體落實「數位、創新、永續、金融」四大策略目標。

「我願意+1」意味著面對客戶需求時多一分設想，面對工作挑戰時多一點承擔，面對未來變局時多跨出一步、主動回應改變。4月24日逾百位同仁自發組成「凱壽愛分享合唱團」演唱《我願意+1》，齊心唱出「為你多想一分、為愛多做一點、讓未來更靠近」，展現全員共同實踐企業文化的行動力。現場吸引近千人應援響應。

在金融本業表現上，凱基人壽今年順利接軌IFRS 17，財務結構持續優化，淨值比提升至9.1%。首季新契約保費則維持雙位數成長，擴大新契約業績規模，商品策略聚焦外幣與投資型商品，成為帶動業績表現的主要動能，並同步強化保險合約服務邊際（CSM）及淨值，進一步推進長期獲利能力與財務韌性。

數位布局上，凱基人壽積極深化數位轉型，將科技全面導入服務流程。從投保錯誤即時偵測、病歷影像自動判讀，到全天候智慧客服與知識機器人支援，人機協作助攻第一線同仁能更專注於判斷與保戶關懷。透過敏捷工具優化內部協作與決策效率，縮短作業時間、提升回應速度，保險服務更有感，此舉更榮獲國際媒體《The Digital Banker》舉辦的「2026 Digital CX Awards數位客戶體驗大獎」肯定，成為台灣保險業唯一榮獲「最佳數位客戶體驗轉型Outstanding Digital CX Transformation in Insurance–Taiwan」的公司。

在創新推進上，凱基人壽攜手台大創創中心啟動「未來保險創投家」創新提案競賽，鼓勵同仁將創新轉化為具體方案，除著眼於尋找新的成長曲線，更在內部持續共創「敢於想像、勇於實踐」的文化。凱基人壽憑藉「SMART Operation壽險智能營運－創新AI協作營運轉型模式」，奪下「2025 數位奇點獎–最佳商業轉型創新獎」，成為唯一獲此殊榮的保險業者。

在永續表現上，凱基人壽不僅入選第三屆永續金融評鑑保險業第一級距，並六度獲金管會公平待客原則評核前25%佳績；另因獨家承作「花蓮光復鄉志工團體保險」，並將全數保費回捐衛福部協助重建，成為唯一獲金管會頒發「特別貢獻獎」及衛福部致贈感謝狀的壽險業者，寫下普惠金融的最佳典範。此次63周年與瑪利亞基金會合作推出由寶特瓶回收再生製成的「我願意+1」永續襪，也讓同仁把善意穿上腳，具體實踐對環境、社會的承諾。

凱基人壽表示，63周年不僅止於一場慶祝活動，更是凱基人壽以文化推進策略、以行動落實承諾的重要里程碑。從數位深化、創新突破、永續實踐到金融穩健，背後都是所有凱壽人累積無數個「我願意+1」所共創的成果。未來將持續秉持「We Share We Link」品牌精神，讓每一個多想一分、多做一點、多跨出一步的選擇，成為開創新局、翻轉未來的力量。