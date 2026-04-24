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國人信用卡刷卡樣態 「4字頭」最會刷...應繳金額平均4.9萬

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
根據聯徵中心統計，今年1月國人平均每戶持有4.56張信用卡、平均每戶應繳信用卡金額約3.85萬元，其中，又以40~49歲平均應繳金額約4.9萬元居冠。（本報系資料庫）
根據聯徵中心統計，今年1月國人平均每戶持有4.56張信用卡、平均每戶應繳信用卡金額約3.85萬元，其中，又以40~49歲平均應繳金額約4.9萬元居冠。（本報系資料庫）

國人好會刷，根據金管會統計，今年前二月信用卡簽帳金額已逼近8,000億元，創下史上同期新高。以聯徵中心資料進一步觀察國人的刷卡概況，資料顯示，今年1月國人平均每戶持有4.56張信用卡、平均每戶應繳信用卡金額約3.85萬元，其中，又以40~49歲這個年齡層平均應繳金額約4.9萬元居冠。

根據聯徵中心統計顯示，今年1月信用卡平均每戶持卡張數為4.56張、平均每戶應收帳款金額約3.85萬元；從各年齡層來看，未滿20歲及20~24歲平均每戶持卡張數落在2張以下，25~29歲平均每戶持卡3.49張；30~39歲平均每戶持卡張數則提升至5.26張、40~49歲平均每戶持卡5.55張、50~59歲平均每戶持卡5.08張，60歲以上平均每戶持卡3.63張。

從今年1月的各年齡層平均每戶應繳金額來看，其中，又以40~49歲平均應繳卡費約4.9萬元最高，也象徵著該年齡層最會刷；其次是50~59歲平均應繳金額約4.51萬元，另外，30~39歲族群平均應繳金額也有4.49萬元，成為三大最會刷的年齡層。由於30~59歲為壯年族群，成為信用卡消費主力群體，也符合社會現況。

若從性別來看，今年1月女性平均每戶應繳金額約4.11萬元，也略高於男性的3.96萬元，顯示女性有較高的信用卡消費動能。另外，女性平均每戶持卡張數為4.96張也略高於男性的4.52張。

國銀表示，今年第一季主要來自海外旅遊、國外消費通路、行動支付帶動消費成長，尤其受到WBC旅日熱潮加上櫻花季來臨，日韓消費動能成長力道強勁；接下來隨著5月報稅季來臨，加上適逢母親節，推估百貨購物、國內聚餐需求旺盛，成為最主要的刷卡消費領域。

金管會 應收帳款 信用卡

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