新安東京微型保單再添生力軍 強化弱勢族群風險韌性

為積極響應政府政策，具體落實普惠金融、公平待客與社會關懷，新安東京海上產險微型保單繼推出微型團體傷害保險，以提供相對弱勢族群基本意外身故、失能或醫療的人身保障後，再添一生力軍-『微型火災不便費用保險』，將保障範圍擴大至因火災事故導致的財產損失，以完善經濟弱勢族群其生活上的實質保障，同時也強化該族群的風險韌性並補強社會安全網之功能。

新安東京海上產險表示，經濟弱勢族群的收入大多只足夠三餐溫飽而無餘力再顧及自身或財產的保險保障，但也因此在遭逢意外事故後往往缺乏即時的金錢支援而陷入生活困境，尤其當不幸發生火災事故，馬上就會面臨住宿、生活急需用品採買等費用不足的困境。有鑑於此，特推出『微型火災不便費用保險』商品協助弱勢族群減輕經濟負擔、降低突發事故對其生活造成的衝擊，凡符合投保條件之經濟弱勢族群投保後，若其居住處所(包括租住的房屋)不幸發生火災事故導致房屋本身或屋內的動產毀損，只要備妥各級消防機關開具的火災證明或其他客觀火災事故證明等文件申請理賠，即給付定額新台幣8000元微型火災不便費用保險金，同一次事故給付一次，保險期間內最高給付二次。

舉例來說，領有中低收入戶證明的小安因同住的祖母煮飯時不慎引起火災，雖然即時滅火但屋內的冰箱、電風扇、鍋碗瓢盆、棉被、衣物等生活用品皆付之一炬，所幸之前透過社會福利慈善團體投保了新安東京海上產險『微型火災不便費用保險』，可獲得定額8,000元理賠金，解決了採買生活必需用品的燃眉之急。

新安東京海上產險自2017年即與多家民間公益團體合作，針對偏鄉原住民(包含學童) 提供基本醫療與意外保障微型團體傷害保險專案，2025年響應金管會新措施亦將新住民納入保障對象，截至2025年底總計有超過上萬人次的經濟弱勢受惠於此專案。今年再響應金管會倡議「金融大回饋計畫」推出『微型火災不便費用保險』，在服務、商品等面向上持續積極以具體行動實踐關懷社會與普惠金融之企業責任，成為多元社會中溫暖守護且值得信賴的力量。