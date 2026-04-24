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台股報復性反彈逾千點 新台幣開盤小升2.5分

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
新台幣匯率示意圖。圖／本報資料照片
新台幣匯率示意圖。圖／本報資料照片

台股歷經一日「高空彈跳」急跌後，今早報復性反彈暴漲逾千點！新台幣匯價今早以31.55開盤，小升2.5分。台股在高檔區成交爆量，也讓央行預估4月證券劃撥旬平均金額有機會再創新高。

在美元方面，法國巴黎銀行財富管理表示，鑑於美國通膨仍存上升風險，且勞動市場供需逐步趨於再平衡，已修正先前仍有一次降息空間的預期，預估聯準會今年不再降息。此外，隨著能源價格持續維持高檔，美元受惠程度相對提高，因而上調美元指數12個月目標，從93.8調升至96.2。

美國 聯準會 能源

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