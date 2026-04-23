國泰人壽完成2026年首單5億美元海外債發行 近三倍超額認購

國泰金控（2882）23日發布重大訊息指出，國泰人壽於4月23日透過其全資子公司Cathaylife Singapore Pte. Ltd.於境外債券市場發行總規模5億美元、15年期首10年不可贖回之美元次順位公司債，並獲得近三倍超額認購，此為接軌新制元年以來首檔海外債發行。

此次國壽在在國際投資人踴躍參與下，發行美元次順位公司債獲得近3倍超額認購，顯示市場對公司穩健經營與財務體質之高度肯定。本次發行為公司繼2024年7月初完成國內保險業首檔海外債發行後之第三檔境外美元債，亦為新制接軌元年以來首檔海外債發行。

有鑒於近期國際債市走勢穩健，國泰人壽把握合適的發行窗口，於4月23日成功定價於T10+128 基點（以美國 10年期公債為基準利率），發行收益率為5.586%，票面利率為5.5%，總發行規模為5億美元，J.P. Morgan及Morgan Stanley為本次發行之承銷商。本次發行吸引多元國際機構投資人參與，創下近3倍超額認購，其中基金／資產管理公司占70%，保險／退休基金占11%，銀行占9%，私人銀行及其他占10%。

從地區分布來看，亞太地區占93%．EMEA約占7%。整體投資人組成以長線資金為主，有助於進一步優化公司投資人結構並提升國際市場能見度。

因應壽險業邁入新一代清償能力制度（TIS）接軌元年之資本需求，國泰人壽持續透過國際資本市場發債，強化資本體質並維持資本適足水準，此次發債募資將主要用於支應接軌IFRS 17及TIS後之資本需求，維持資本結構穩健，並進一步拓展多元海外籌資管道及提升次級市場流動性。