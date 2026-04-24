國泰世華擴大Cathay One聯盟

國泰世華銀行長年協助企業客戶推動永續轉型，昨（23）日舉行「Cathay One策略聯盟啟動儀式」，宣布旗下「Cathay One一站式轉型金融平台」（下稱Cathay One）擴大策略聯盟網絡，新增七家產學合作夥伴，進一步強化轉型技術與驗證資源的多元性，為企業提供更全面的永續轉型支援。

此外，啟動儀式當日，國泰世華亦表揚2025年度八家在「CDP商業銀行計畫」表現優異的企業，肯定其在永續發展上的積極作為。

自2023年起，國泰世華與全球最大環境揭露組織CDP合作，邀請客戶參與「CDP商業銀行計畫」，協助企業建立環境揭露能力。2025年國泰世華進一步推出Cathay One，攜手CDP以及財團法人金屬工業研究發展中心等外部夥伴，以策略合作方式，協助企業媒合推動永續轉型期間所需資源，並整合原本分散於市場上的揭露、驗證、減碳技術與轉型等支援服務，為Cathay One一站式轉型金融平台增添服務深度與廣度。

此次新加入Cathay One的合作夥伴，包括大云永續科技股份有限公司、亞瑞仕國際驗證股份有限公司、施耐德電機股份有限公司、財團法人台灣建築中心、財團法人塑膠工業技術發展中心、國立中山大學碳權研究與服務中心，與國立台北大學企業永續發展研究中心等七家產學界專業機構，進一步擴充碳數據管理、永續資訊揭露與查證、轉型技術等多元支援量能，打造Cathay One作為一站式轉型金融平台的服務深度與廣度。

國泰世華銀行表示，隨著Cathay One持續擴大策略結盟，國泰世華將可為客戶提供更完整的轉型支持，不僅協助企業更清楚掌握轉型路徑，也讓國泰世華能依據企業所處的不同轉型階段，提供更精準的財務規劃與金融支援方案。

以有意布局歐洲市場的低碳工廠為例，過往企業可能需要自行研究或整合機電、建築、碳盤查、減碳驗證，以及歐洲碳邊境調整機制等多項專業解決方案；在申請銀行融資或金融服務時，則可能須另行準備不同專業機構的規劃與認證資料，不僅流程繁複且耗時，各環節間亦難以有效串接。未來透過Cathay One，企業可一站式獲取相關技術支援，大幅提升轉型效率。