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外資匯出 台幣連二黑
台股昨（23）日盤中創新高後回檔，盤中巨幅震盪，新台幣兌美元匯率則表現相對穩定，持續守在31.5元關卡附近，情緒明顯較為冷靜。終場以31.575元作收，貶值3.5分，連續兩個交易日收黑，總成交量擴大至26.985億美元，估外資匯出約13億美元。
匯銀主管指出，儘管台股出現千點震盪與巨量交易，外資雖呈現賣超，但並未同步大舉匯出資金，顯示資金仍有回補台股的意圖。昨新台幣全天高低波動幅度不到1角，升貶互見，未出現單邊急貶走勢，加上央行盤中適度進場調節，使匯市維持相對穩定格局。
在國際因素方面，市場傳出伊朗於荷莫茲海峽扣押船隻，使中東局勢再度升溫，對非美貨幣形成壓力。央行統計，昨日亞幣全面走弱，其中韓元下跌0.36%、星元貶0.27%、日圓下跌0.24%、人民幣貶0.17%，新台幣僅貶0.11%，相對抗跌。
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