外資匯出 台幣連二黑

金管會開放專業投資人可透過委託證券商買賣外國虛擬資產ETF至今已逾一年，近期已有券商建議可開放一般投資人複委託買賣虛擬資產ETF，官員表示，已請券商公會進行評估，另將參考各國開放情形，由公會彙整相關資料並提出完整報告後，金管會將進一步根據報告內容評估是否開放一般投資人參與。

2026-04-24 02:34