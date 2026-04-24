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虛擬資產ETF買賣 評估鬆綁

經濟日報／ 記者黃于庭廖珮君／台北報導

金管會開放專業投資人可透過委託證券商買賣外國虛擬資產ETF至今已逾一年，近期已有券商建議可開放一般投資人複委託買賣虛擬資產ETF，官員表示，已請券商公會進行評估，另將參考各國開放情形，由公會彙整相關資料並提出完整報告後，金管會將進一步根據報告內容評估是否開放一般投資人參與。

證期局副局長黃仲豪昨（23）日指出，目前共13家券商承作，截至今年3月底，累計交易金額約98.99億元，至於是否開放一般投資人參與，已請券商公會就現行制度和海外市場發展情形提交報告再行評估，預計近期會收到相關報告。

黃仲豪指出，金管會於2024年10月開放委託證券商買賣國外虛擬資產ETF後，由於涉及券商相關系統修改等細節調整，經過數月修正後，券商正式於2025年初才開始進行相關業務。根據證期局統計，截至3月底，專業投資人複委託買賣外國虛擬資產ETF的庫存金額為新台幣12.04億元，占整體複委託市場比例僅約0.06％，規模不大，累計交易金額約98.99億元。

目前有接受專業投資人委託買賣外國虛擬資產ETF 共13家證券商。

由於金管會考量虛擬資產性質複雜且價格波動劇烈，虛擬資產ETF投資風險較高，初始開放證券商受託買賣外國虛擬資產ETF的委託人先以專業投資人為限，所謂的專業投資人包含專業機構投資人、高淨值投資法人、高資產客戶、屬於專業投資人之法人或基金，以及屬於專業投資人之自然人。

市場 金管會 證券商

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