合庫金董事 財部維持六席

合庫金（5880）今年股東會將改選，大股東董事提名名單昨（23）日出爐，十席一般董事中財政部維持六席，董事長林衍茂、董事兼總經理蘇佐政續任，至於持股約10.2%的第二大股東農會維持兩席，信合社維持一席，由於此次改選公股早已和農會溝通，整體為和諧局面，同額提名，下周董事會審查完竣即可底定。

財政部提名六席董事包括林衍茂、蘇佐政、中央銀行發行局長鄧延達、農金署長李聰勇、中華郵政副總經理蔡文慶，另給予工會一席為副理蔡國泰。

全國農會提名理事長蕭漢俊、總幹事張永成。信用合作社聯合社提名理事主席麥勝剛續任。合庫銀行工會提名許家豪。

五席獨立董事亦由財部全拿，包括第一金證券前董事長林漢奇、立本台灣聯合會計師事務所資深合夥會計師劉克宜、竑德法律事務所主持律師王翼升，以及臺北大學商學院院長黃啓瑞、兼任教授楊子菡。

由於獨董可連任三屆，其中林漢奇及劉克宜為現屆獨董。

至於農會的法人董事代表由各地農會總幹事每年輪流擔任，全國農會高層表示，主要讓三級農會有機會參與上市公司治理運作，農會對長期投資合庫的股利還算滿意，相較另一大投資農業金庫的報酬率有天壤之別。

今年上市六家公股行庫股東會皆訂於6月18日，其中合庫金及彰銀換屆改選。