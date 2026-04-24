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台中銀行驚爆行員涉詐

經濟日報／ 記者廖珮君葉佳華／台北報導

台中商銀（2812）行員涉及勾結詐團案延燒。金管會昨（23）日證實，該案是2025年底金檢發現後，主動移送檢調，近期將約談總經理董益源說明，重申對行員涉詐採「零容忍」。市場預料，金管會恐對台中商銀祭出重罰。

市場指出，近年銀行員涉入詐團案件頻傳，台中銀涉案金額較高，市場預料金管會裁罰力道勢必不輕，台中銀恐難逃千萬大罰單。

台中地檢署調查指出，萬里開發公司洪姓負責人拉攏台中銀六名經理與襄理，開設商號帳戶協助詐團，洗錢逾36億元。

銀行局副局長張嘉魁說，檢查局早在2025年赴台中銀金檢時即發現異常金流，研判疑涉詐團，隨即於當年底主動移送檢調，並於2026年1月及3月持續補送相關資料，強化偵辦基礎。

台中銀行回應，對檢調偵辦中的個案將全力配合，盼儘速釐清事實，同時強調從未容許任何參與或協助不法行為，對不實指控不排除採取法律行動，強調對財務與營運未造成重大影響。

金管會 詐團 台中銀

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