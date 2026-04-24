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TISA拉高誘因 拚租稅優惠

經濟日報／ 記者廖珮君黃于庭／台北報導
TISA帳戶下一步，關鍵在稅制誘因。路透
TISA帳戶下一步，關鍵在稅制誘因。路透

TISA帳戶下一步，關鍵在稅制誘因。金管會昨（23）日指出，台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）開戶數已突破12萬戶，下一階段將與財政部協商租稅優惠，擴大誘因、提升參與度，盼能打造民眾退休儲備的「第三支柱」。

據金管會統計從去年7月1日到今年4月17日止，過去這逾9個月，TISA開戶數達12萬3,699戶，申購金額48.8億元，帳戶資產規模（AUM）137.7億元；單看3月，申購金額為9.06億元，顯示資金持續流入、投資動能穩定累積。

從產品供給來看，目前共有25家投信、發行41檔TISA級別基金，若納入既有「好享退專案」，整體可投資標的擴大至73檔，產品線已具一定規模，涵蓋多元資產配置需求。

通路布局方面，TISA銷售機構共有13家，涵蓋證券商、銀行與投顧三大體系，銷售通路完善。

券商包括基富通、好好證券、兆豐證券、群益金鼎證券（6005）與元大證券；銀行則有第一銀行、彰化銀行、兆豐銀行、元大銀行、中信銀行及玉山銀行；另有中租與鉅亨等投顧業者加入，通路逐步擴展。

金管會是兩階段推動TISA。第一階段以建構制度、降低投資成本為主，透過協調金融機構讓利，提供經理費與手續費優惠，降低投資門檻，吸引民眾開戶並養成長期投資習慣。

第二階段，則聚焦「租稅優惠」。證期局副局長黃仲豪說，已與財政部展開跨部會協商，溝通順暢，討論範圍不設限，無論是朝標準扣除額調整，或設立特別扣除額機制，均在評估之列，尚未設定單一方案或時程。

TISA制度核心是建構民眾退休的「第三支柱」，引導民眾進行中長期、紀律性的自主投資，透過定期定額累積資產，補足現行勞保、企業年金之外的退休準備缺口，強化整體財務韌性。

對於年底開戶目標，金管會並未設定具體數字，主因TISA定位為長期投資工具，政策重點不在短期衝量，而在培養穩定投資行為與資產累積機制。

市場預期，一旦稅制方案拍板，TISA有望從「政策性產品」邁向全民理財工具，帶動長期資金進入資本市場，進一步強化台灣資產管理產業發展。

元大證券 兆豐銀行 中信銀行

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