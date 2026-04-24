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證券劃撥餘額跌破4兆

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

中央銀行昨（23）日公布今年3月金融情況，3月台股重挫，被視為「散戶信心指標」的證券劃撥存款餘額跌破4兆元來到3兆9,286億元，單月減少1,845億元，但餘額仍是歷史第三高。

若以旬平均證券劃撥存款餘額來看，則再創歷史新高達4兆235兆元，月增406億元。3月散戶在集中市場成交量達18兆9,750億元為歷史新高，僑外法人成交量12兆9,336億元亦為歷史新高。台股融資餘額3月底來到5,388億元，為2000年6月以來新高。

央行經研處處長葉盛表示，雖然台股3月下跌，但散戶勇於進場對台股依然很有信心。3月台股日平均成交值7,432億元，雖較上月減少59億元，但仍是歷史次高。

從投資人結構觀察，今年3月本國自然人於集中市場成交比重52.8%；本國法人占比11.2%，僑外法人占比36%。 至於反映外資動向的外國人新台幣存款餘額也下滑至2,020億元，月減51億元。葉盛分析，這主要反映外資3月賣超台股匯出。

在貨幣指標方面，3月M1B及M2年增率分別上升為7.83%及5.79%，分別為2022年7月及2024年11月以來新高，主因放款與投資年增率上升。被視為股市資金活絡指標的M1B年增率，已經連續三個月高於M2年增率，被視為是股市資金活水充裕的「黃金交叉」線型。

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