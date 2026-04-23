新興AI工具多 金管會期許金融業提早因應資安挑戰

金管會舉辦2026金融資安交流會（FORCE 2026）落幕，金管會表示，金融機構要提早因應後量子密碼遷移、AI應用安全等新興挑戰。數發部提醒，AI模型Mythos可快速查找新的資安漏洞，使產業資安防護與人才面臨全新挑戰，金融機構應思考如何重塑核心資安競爭力。

金管會於4月15日至20日舉辦2026金融資安交流會（FORCE 2026），合計162家金融機構、逾800人次參與，並邀請國家安全會議諮詢委員李育杰與數發部資安署署長蔡福隆到場勉勵。

金管會副主委莊琇媛表示，金融服務高度數位化，金融資安不再只是技術問題，金管會2025年底發布金融資安韌性發展藍圖，此次活動徵集已推動藍圖措施、累積成果的18家金融機構進行實務分享，提醒金融機構提早因應後量子密碼遷移、AI應用安全等新興挑戰，並持續透過演練、備援、營運持續與復原規劃等，堅實資安韌性。

李育杰強調，資安是整體金融韌性的基礎，金融機構掌握民眾財產，對於資安管控意識較高，並更願意提高對資安人力、資源及經費的投入，應持續透過金融資安資訊分享與分析中心（F-ISAC）平台，強化資安情資共享與聯防機制。

蔡福隆表示，金融機構間雖存有業務競爭，但在資安防護領域，唯有透過「合作取代競爭」，才能構築堅實防線；近期各界關注的AI工具Mythos可用在更快速查找新的資安漏洞，已使各產業資安防護及人才培訓面臨全新挑戰，金融機構應思考如何重塑核心資安競爭力，共同守護國家金融韌性。

金管會於活動首日舉辦「114年度F-ISAC會員情資分享頒獎典禮」，表揚促進情資分享、聯防有貢獻的19家金融機構，並安排12場實務分享與專題演講；在第3天召開金融機構資安長聯繫會議，邀142家金融機構資安長或資安主管同場交流，最後一天也辦理攻防演練體驗營。

富邦金控與旗下子公司共獲得F-ISAC「114年度會員情資分享表現」6項肯定，成為獲獎最多的金融業者。台北富邦銀行獲卓越獎；富邦人壽、富邦證券分別獲頒特優；富邦金控、富邦投信、富邦綜合保代則分別獲頒優等。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金長期攜手子公司參與F-ISAC情資交換機制，推動跨機構及時分享與協作聯防。在資安治理與實務推動上，富邦金號召子公司共同建構資安聯防架構，透過定期召開金控暨子公司資安例會，進行情資分享、事件趨勢分析與標竿學習，深化內外部聯防能量。