台中銀行員涉勾詐團 金管會要約談總座「責任一路往上追」

台中商銀行員涉及勾結詐團案延燒。金管會23日證實，該案是2025年底金檢發現後，主動移送檢調，近期將約談總經理董益源說明，重申對行員涉詐採「零容忍」。市場預料，金管會恐對台中商銀祭出重罰。

市場指出，近年銀行員涉入詐團案件頻傳，台中銀（2812）涉案金額較高，市場預料金管會裁罰力道勢必不輕，台中銀恐難逃千萬大罰單。

台中地檢署調查指出，萬里開發公司洪姓負責人拉攏台中銀六名經理與襄理，開設商號帳戶協助詐團，洗錢逾36億元。

銀行局副局長張嘉魁說，檢查局早在2025年赴台中銀金檢時即發現異常金流，研判疑涉詐團，隨即於當年底主動移送檢調，並於2026年1月及3月持續補送相關資料，強化偵辦基礎。

檢調約談台中銀行員時，台中銀也依規通報重大偶發事件。金管會已要求台中銀提出完整陳述意見，並將約談總經理到會說明，釐清內控缺失與責任歸屬。

張嘉魁說，金管會對銀行員涉及勾結詐團「零容忍」，後續會依涉案程度，與責任地圖向上追究督導層級責任，強化問責機制。

外界關注台中銀前董事長王貴峰遭起訴，卻續任台中銀常董。張嘉魁說，針對台中銀舊案，已做了處理，金管會將在公司董事會、金檢、場外監理持續關注台中銀公司治理和業務執行狀況。

台中銀行則回應，對檢調偵辦中的個案將全力配合，盼儘速釐清事實，同時強調從未容許任何參與或協助不法行為，對不實指控不排除採取法律行動。

台中銀並指出，該事件對財務與營運未造成重大影響，各項風險控管指標均符合法規，營運維持正常，客戶權益不受影響。