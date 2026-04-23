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國泰世華擴大Cathay One一站式轉型金融平台策略聯盟 助企業永續轉型

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰世華銀行致力引進永續轉型資源，協助客戶邁向永續，今舉行「2026年國泰世華銀行Cathay One平台聯盟啟動」。圖由左至右為CDP亞太區負責人宋婉瑜、大云永續總經理特助劉芳妤、亞瑞仕國際驗證董事長陳勁宇、施耐德電機總經理洪志賢、建築中心副執行長林杰宏、國泰世華銀行風控長張發祥、副總經理温珍瀚、塑膠中心總經理蕭耀貴、中山大學碳權研究服務中心主任蔡宏政與臺北大學企業永續發展中心主任池祥麟。圖／國泰世華銀行提供
國泰世華銀行致力引進永續轉型資源，協助客戶邁向永續，今舉行「2026年國泰世華銀行Cathay One平台聯盟啟動」。圖由左至右為CDP亞太區負責人宋婉瑜、大云永續總經理特助劉芳妤、亞瑞仕國際驗證董事長陳勁宇、施耐德電機總經理洪志賢、建築中心副執行長林杰宏、國泰世華銀行風控長張發祥、副總經理温珍瀚、塑膠中心總經理蕭耀貴、中山大學碳權研究服務中心主任蔡宏政與臺北大學企業永續發展中心主任池祥麟。圖／國泰世華銀行提供

國泰世華銀行長年協助企業客戶推動永續轉型，23日舉行「Cathay One策略聯盟啟動儀式」，宣布旗下「Cathay One一站式轉型金融平台」（下稱Cathay One）擴大策略聯盟網絡，新增7家產學合作夥伴，進一步強化轉型技術與驗證資源的多元性，為企業提供更全面的永續轉型支援。此外，啟動儀式當天，國泰世華亦表揚2025年度8家在「CDP商業銀行計畫」表現優異的企業，肯定其在永續發展上的積極作為。

自2023年起，國泰世華與全球最大環境揭露組織CDP 合作，邀請客戶參與「CDP商業銀行計畫」，協助企業建立環境揭露能力。2025年國泰世華進一步推出Cathay One，攜手CDP以及財團法人金屬工業研究發展中心等外部夥伴，以策略合作方式，協助企業媒合推動永續轉型期間所需資源，並整合原本分散於市場上的揭露、驗證、減碳技術與轉型等支援服務，為Cathay One一站式轉型金融平台增添服務深度與廣度。

此次新加入Cathay One的合作夥伴，包括大云永續科技股份有限公司、亞瑞仕國際驗證股份有限公司、施耐德電機股份有限公司、財團法人台灣建築中心、財團法人塑膠工業技術發展中心、國立中山大學碳權研究與服務中心，與國立臺北大學企業永續發展研究中心等7家產學界專業機構，進一步擴充碳數據管理、永續資訊揭露與查證、轉型技術等多元支援量能，打造Cathay One作為一站式轉型金融平台的服務深度與廣度。

國泰世華銀行表示，隨著Cathay One持續擴大策略結盟，國泰世華將可為客戶提供更完整的轉型支持，不僅協助企業更清楚掌握轉型路徑，也讓國泰世華能依據企業所處的不同轉型階段，提供更精準的財務規劃與金融支援方案。以有意布局歐洲市場的低碳工廠為例，過往企業可能需要自行研究或整合機電、建築、碳盤查、減碳驗證，以及歐洲碳邊境調整機制等多項專業解決方案；在申請銀行融資或金融服務時，則可能須另行準備不同專業機構的規劃與認證資料，不僅流程繁複且耗時，各環節間亦難以有效串接。未來透過Cathay One，企業可一站式獲取相關技術支援，大幅提升轉型效率。

Cathay One的發展奠基於國泰世華多年參與「CDP商業銀行計畫」的實務經驗。截至目前，企業透過國泰世華完成CDP環境揭露的次數已超過200次，以2025年來看，有 148 家企業受國泰世華邀約參與，最後共近90家完成填答，其中有3成企業為首次參與，顯示環境揭露議題已從少數大型企業，逐步擴及不同產業與不同規模之企業。

國泰世華亦於活動當日表揚2025年在CDP計畫中減碳面向表現優良的8家企業。其中，定穎投資控股股份有限公司、台灣聚合化學品股份有限公司與華夏海灣塑膠股份有限公司獲頒「最佳氣候行動獎」，安勤科技股份有限公司、町洋企業股份有限公司、宣承實業股份有限公司、益實實業股份有限公司與科嶠工業股份有限公司則榮獲「最佳碳揭露獎」，肯定各家企業在環境揭露上的傑出表現。

未來，Cathay One將持續結合技術解方，並搭配客製化綠色金融方案，協助企業因應產業永續轉型需求。國泰世華亦將持續發揮自身與集團的金融核心影響力，攜手更多ESG領域夥伴，致力推動 Cathay One從永續轉型平台，進一步發展為橫跨金融、資訊、健康醫療與實業建設的全方位整合平台，為客戶提供涵蓋社會與公司治理等多元議題的整體服務，陪伴客戶掌握轉型契機，邁向永續企業。

國泰世華銀行風控長張發祥頒發「最佳氣候行動獎」予2025年度「CDP商業銀行計畫」表現優異的企業。由左至右為國泰世華銀行風控長張發祥、定穎投資代表、台聚集團財務長楊文立以及法務長陳雍之。圖／國泰世華銀行提供
國泰世華銀行風控長張發祥頒發「最佳氣候行動獎」予2025年度「CDP商業銀行計畫」表現優異的企業。由左至右為國泰世華銀行風控長張發祥、定穎投資代表、台聚集團財務長楊文立以及法務長陳雍之。圖／國泰世華銀行提供

國泰世華銀行副總經理温珍瀚頒發「最佳碳揭露獎」予2025年度「CDP商業銀行計畫」表現優異的企業。圖由左至右為安勤科技副總經理楊朝欽、益實實業董事長丁原璞、國泰世華銀行副總經理温珍瀚、宣承實業執行長特助徐翊玲。圖／國泰世華銀行提供
國泰世華銀行副總經理温珍瀚頒發「最佳碳揭露獎」予2025年度「CDP商業銀行計畫」表現優異的企業。圖由左至右為安勤科技副總經理楊朝欽、益實實業董事長丁原璞、國泰世華銀行副總經理温珍瀚、宣承實業執行長特助徐翊玲。圖／國泰世華銀行提供

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