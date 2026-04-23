台股創高後翻黑爆天量 新台幣連2貶收31.575元

台股今天激情創高後，向下急殺，成交爆出兆元天量。相較於台股劇烈震盪，新台幣兌美元相對穩定，收盤收31.575元，僅小貶3.5分，匯價連2黑，台北及元太外匯市場總成交金額明顯放大至26.985億美元。

台股今天早盤氣勢如虹，衝上38921.95點，進逼39000點關卡，創下歷史新高，隨後賣壓湧現，上演大跳水，最低達37164.44點，高低差距1757.51點，終場收在37714.15點，下跌164.32點，成交值新台幣1兆4014億元，創下新天量。

台股劇烈震盪，新台幣匯率則相對淡定，今天以31.53元開盤後，因台股創高，帶動匯價升抵盤中高點31.49元，但隨著台股上演「大怒神」，創高後翻黑，匯價跟著翻貶，盤中最低31.58元。

外匯交易員表示，新台幣匯市波動不如台股劇烈，主因是外資雙向進出且量能很大，「匯市幾乎都是外資自己在PK」，尤其是31.550元附近，外資你丟我撿、僵持不下，匯價因而持穩於31.5元價位。

外匯交易員直言，台股4月漲勢兇猛，新台幣4月也多呈升值，如今台股逢高賣壓湧現，股匯同步整理，尚屬合理。

4月以來，新台幣累計已經升值逾4角。外匯交易員認為，短線新台幣估於31.400至31.700元價位盤整，靜待消息面進展，為市場提供新的指引；眼前可先關注美國聯準會下週利率決策會議後釋出的訊號，另外，若台股賣壓沉重，也可能拖累新台幣偏弱震盪。