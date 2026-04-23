合庫金改選…財部維持六席、農會二席 維持和諧局面

台中銀行爆發分行主管勾結詐騙集團，檢調查出，萬里開發公司洪姓董事長因參與詐騙、賭博集團，長期積極滲透金融業，與台中銀行四家分行共4名經理、2名襄理勾結，涉嫌以人頭開戶洗錢高達36億元，檢方23日依違反刑法組織犯罪、詐欺及洗錢等罪，將洪男及銀行主管等多人移送檢方偵辦起訴。

2026-04-23 16:37