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合庫金改選…財部維持六席、農會二席 維持和諧局面
合庫金（5880）今年股東會將改選新一屆董事會，受理董事提名名單已截止，10席一般董事當中，財政部維持六席，董事長林衍茂、董事兼總經理蘇佐政續任，至於持股約10.2%第二大股東農會維持兩席、信合社維持一席，由於此次改選早已和農會溝通，整體為和諧的局面。
財政部提名六席董事包括林衍茂、蘇佐政、中央銀行發行局局長鄧延達、農金署署長李聰勇、中華郵政公司副總經理蔡文慶、合庫銀行副理蔡國泰（工會）。全國農會提名理事長蕭漢俊、總幹事張永成。信用合作社聯合社提名理事主席麥勝剛續任。合庫銀行工會提名許家豪。
五席獨立董事包括第一金證券前董事長林漢奇、立本台灣聯合會計師事務所資深合夥會計師劉克宜、竑德法律事務所主持律師王翼升以及臺北大學商學院院長黃啟瑞、兼任教授楊子菡。由於獨董可連任三屆，其中林漢奇及劉克宜為今屆獨董。據了解，合庫金下周董事會將進行董事名單審查程序。
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