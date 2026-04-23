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金管會統計 TISA專戶已破12萬戶

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會統計，TISA專戶已破12萬戶。圖／本報資料照片
金管會統計，TISA專戶已破12萬戶。圖／本報資料照片

金管會今日公布最新統計，台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）已破12萬戶，至4月17日止，參加TISA的戶數已有12萬3699戶，申購量為48.8億，總規模則已有137.7億，而光是3月的申購量就有9.06億，目前已有25家投信發行，共43檔基金加入TISA行列。

證期局副局長黃仲豪也指出，共有13家銷售機構（包括投顧與銀行），至於爭取減稅，他表示正和財政部溝通中，不論是用標準扣除額或特別扣除額減免，都為雙方討論時的選項。

至於開放專業投資人投資海外虛擬貨幣ETF的進度，黃仲豪指出，金管會自113年10月開放專業投資人，但經過系統等準備，114年初才執行，目前已有14家券商有辦理，接受專業投資人委託投資海外虛擬貨幣ETF，至於是否進而開放到一般投資人，已由券商公會研議中。

統計也顯示，截至115年3月底，海外虛擬貨幣ETF的複委託投資的庫存金額約有台幣12. 04億，占比整個複委託庫存部位0.06%，交易金額則為台幣98.99億元。

是否進一步開放到非專業投資人？黃仲豪表示，已請券商公會統計業務執行狀況，看是否有消費爭議，或外國這些掛牌的ETF是否有監理疑慮，再評估是否開放給一般投資人來投資。

財政部 虛擬貨幣 基金

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