快訊

入夜雨神降臨中部以北防豪雨…明全台溼答答 高溫陡降8度

愛情長跑…與吳慷仁聚少離多 邵雨薇被問「赴陸愛相隨」秒回3個字

聽新聞
0:00 / 0:00

台中銀行多家分行與詐團勾結 金管會說話了

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台中銀行多家分行與詐團勾結，金管會說話了。圖／本報資料照片
台中銀行多家分行與詐團勾結，金管會說話了。圖／本報資料照片

檢調偵破台中銀行涉入重大洗錢案，詐欺集團竟與台中銀行的多家分行主管勾結，對此，金管會今日回應，將要求台中銀行總經理赴金管會說明，並且會依照「責任地圖」追究主管責任。

相關的案情，包括了詐團與台中銀行多家分行主管勾結，透過虛設公司開立帳戶進行洗錢，不法金流高達新台幣36億4千萬元，而且竟然有多位經理級的銀行高階主管涉案，震驚金融圈，對此，銀行局副局長張嘉魁指出，將要求台中銀行總經理來作陳述意見，說明金流異常的過程；他也指出，台中銀行在檢調單位約談時，已向金管會通報重大偶發，最早則是由金管會檢查局主動金檢時發現金流交易異常，去年底依照刑事訴訟法移送檢調。

而現在金管會與檢調雙軌並進，張嘉魁說，金管會這裡將依照行政程序，在約談總經理之後，更進一步的依責任地圖對於相關人員進行裁處，而裁處的層級最高到哪裡，將視涉案程度及督導負責人而定，會在台中銀行總經理出具陳述意見之後決定，並且要求台中銀行將此事件提到銀行公會看是否為犯罪新態樣，提醒全國銀行注意。

至於董事會層級要否負責？張嘉魁指出，會看責任違失的程度來判斷董事會成員是否要負責。對於媒體提問王貴鋒被起訴，但仍擔任常務董事，並未請辭，張嘉魁則回應，不論是場外監理或金融檢查，金管會都會關注其董事會的執行狀態，會繼續督導台中銀行的公司治理。

金管會 洗錢 台中銀行

延伸閱讀

台中銀爆行員勾結詐騙集團！ 2襄理、4經理護航幫洗錢高達36億元

銀行經理被買通！「免留影開戶」成詐團金庫 調查局瓦解36億洗錢鏈

辯「洪董大客戶」台中銀爆內鬼洗錢36億…沒KYC就給最高2千萬轉帳額

虛幣搶案成新興犯罪　刑事局：與假投資詐騙有關

相關新聞

台中銀行多家分行與詐團勾結 金管會說話了

檢調偵破台中銀行涉入重大洗錢案，詐欺集團竟與台中銀行的多家分行主管勾結，對此，金管會今日回應，將要求台中銀行總經理赴金管會說明，並且會依照「責任地圖」追究主管責任。

3月M1B及M2年增率分別上升為7.83%及5.79%

央行公布3月M1B及M2年增率分別上升為7.83%及5.79%，主要係因放款與投資年增率上升。累計本年1至3月M1B及M2平均年增率分別為6.84%及5.44%。

分行主管涉勾結博弈詐團洗錢逾36億元 台中銀三點聲明回應

台中銀行爆發分行主管勾結詐騙集團，檢調查出，萬里開發公司洪姓董事長因參與詐騙、賭博集團，長期積極滲透金融業，與台中銀行四家分行共4名經理、2名襄理勾結，涉嫌以人頭開戶洗錢高達36億元，檢方23日依違反刑法組織犯罪、詐欺及洗錢等罪，將洪男及銀行主管等多人移送檢方偵辦起訴。

板橋車站停電 金管會記者會延後舉行

板橋車站今天下午出現停電狀況，金管會板橋辦公大樓約今天下午約3時25分出現停電狀況。金管會例行記者會原訂今天下午4時舉行...

國泰證券推AI台股投資日報 三大智慧服務助精準投資

為推動證券服務全面智慧化，國泰證券持續深化AI應用布局，積極朝向「AI券商」邁進。2026年4月再度推出全新服務AI台股投資日報，運用生成式AI技術重塑投資資訊服務模式，針對投資人持有個股，以電子郵件提供AI市場總結、AI個股資訊萃取、AI市場情緒與關注度分析等三大核心投資分析，延伸盤後服務場景，強化與客戶日常互動，讓客戶掌握更即時、精準且具洞察力的市場脈動與個股動態，打造更貼近客戶需求的智慧投資體驗。

拿下國票金目的遭質疑走回頭路 財政部：20年內鬥不斷需整頓

財政部介入國票金董事改選，國民黨立委賴士葆23日質疑財政部，規畫取得國票金經營權的目的是否為了推動公公併？財政部次長阮清華表示，過去國票金20多年來內鬥不斷，公股代表在董事會裡也長年無法解決，為了整頓秩序，才有此規畫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。