台中銀行多家分行與詐團勾結 金管會說話了

檢調偵破台中銀行涉入重大洗錢案，詐欺集團竟與台中銀行的多家分行主管勾結，對此，金管會今日回應，將要求台中銀行總經理赴金管會說明，並且會依照「責任地圖」追究主管責任。

相關的案情，包括了詐團與台中銀行多家分行主管勾結，透過虛設公司開立帳戶進行洗錢，不法金流高達新台幣36億4千萬元，而且竟然有多位經理級的銀行高階主管涉案，震驚金融圈，對此，銀行局副局長張嘉魁指出，將要求台中銀行總經理來作陳述意見，說明金流異常的過程；他也指出，台中銀行在檢調單位約談時，已向金管會通報重大偶發，最早則是由金管會檢查局主動金檢時發現金流交易異常，去年底依照刑事訴訟法移送檢調。

而現在金管會與檢調雙軌並進，張嘉魁說，金管會這裡將依照行政程序，在約談總經理之後，更進一步的依責任地圖對於相關人員進行裁處，而裁處的層級最高到哪裡，將視涉案程度及督導負責人而定，會在台中銀行總經理出具陳述意見之後決定，並且要求台中銀行將此事件提到銀行公會看是否為犯罪新態樣，提醒全國銀行注意。

至於董事會層級要否負責？張嘉魁指出，會看責任違失的程度來判斷董事會成員是否要負責。對於媒體提問王貴鋒被起訴，但仍擔任常務董事，並未請辭，張嘉魁則回應，不論是場外監理或金融檢查，金管會都會關注其董事會的執行狀態，會繼續督導台中銀行的公司治理。