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臺灣銀行2025年起導入「內部碳價」制度 一年節省154萬度電

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

面對全球氣候變遷挑戰，臺灣銀行持續發揮金融業關鍵影響力，從節能減碳、內部管理到綠色金融服務多面向推動，並推出全台首張木質信用卡「綠行卡」，以具體行動落實ESG永續經營理念，展現金融機構帶動社會轉型責任。

在推動全民參與方面，臺灣銀行自2021年起積極響應全球「Earth Hour關燈一小時」行動，除配合活動當日晚間關閉照明外，更將營業據點招牌燈關閉時間延長至3日（3月27日至29日），並透過Facebook、Instagram及LINE等官方平台進行宣導，邀請客戶及民眾共同參與，提升社會對節能減碳之關注與實踐。

進一步將永續理念落實於日常生活，臺灣銀行於世界地球日推動「自綠ING每一天」倡議，鼓勵同仁從低碳飲食、水資源節約、無塑生活及綠色通勤等面向實踐永續行動，逐步形塑環境友善文化。同時響應「還海行動2.0」，將永續觸角延伸至海洋保育，持續投入生態守護。

在內部管理機制方面，臺灣銀行自2025年起導入「內部碳價」制度，並結合節電競賽與績效連動機制，將減碳成果具體反映於營運管理中，逐步建立「碳有價」文化。透過耗能設備汰換與能源管理優化等措施，2025年國內營運據點用電量較前一年度節省154萬度，節電率達4.1%，展現具體減碳成效。

在業務推動上，臺灣銀行持續深化綠色金融布局。「綠行卡」除採低碳材質製作外，並結合消費回饋及生態復育行動，讓永續理念融入日常生活選擇；同時積極發展綠色金融服務，協助企業客戶推動永續轉型，從內部管理到外部影響，逐步擴大金融對社會與環境的正向效益。臺灣銀行表示，未來將持續以金融影響力為核心，結合創新服務與永續策略，攜手客戶與社會大眾共同邁向低碳未來。

信用卡 Facebook 臺灣銀行

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