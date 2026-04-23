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3月M1B及M2年增率分別上升為7.83%及5.79%
央行公布3月M1B及M2年增率分別上升為7.83%及5.79%，主要係因放款與投資年增率上升。累計本年1至3月M1B及M2平均年增率分別為6.84%及5.44%。
M1B年增率7.83%創2022年7月以來新高； M2年增率5.79%為2024年11月以來新高。
3月底全體貨幣機構放款與投資月增率(以成本計價)為0.85%；年增率由上月底之7.36%上升為7.64%，主要係對民間部門及公營事業債權年增率上升。若包括人壽保險公司放款與投資，並加計全體貨幣機構轉列之催收款及轉銷呆帳金額，則調整後全體金融機構放款與投資年增率為6.13%，高於上月底之5.92%。
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