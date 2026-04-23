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分行主管涉勾結博弈詐團洗錢逾36億元 台中銀三點聲明回應

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
台中銀行部分分行經理人因涉嫌洗錢、詐欺及特別背信等罪遭檢方起訴。台中銀行／提供
台中銀行部分分行經理人因涉嫌洗錢、詐欺及特別背信等罪遭檢方起訴。台中銀行／提供

台中銀行爆發分行主管勾結詐騙集團，檢調查出，萬里開發公司洪姓董事長因參與詐騙、賭博集團，長期積極滲透金融業，與台中銀行四家分行共4名經理、2名襄理勾結，涉嫌以人頭開戶洗錢高達36億元，檢方23日依違反刑法組織犯罪、詐欺及洗錢等罪，將洪男及銀行主管等多人移送檢方偵辦起訴。

針對台中銀行分行經理涉嫌違反銀行法之特別背信等罪經台中地方檢察署起訴，台中銀行23日發布重訊表示，本訴訟案目前已進入司法程序，一切靜待法院審理，對本公司財務及業務尚無重大影響。

另外，台中銀行23日也發出聲明稿，針對媒體報導本行部分分行經理人因涉嫌洗錢、詐欺及特別背信等罪遭檢方起訴一事，本行聲明如下：

關於檢調單位調查的特定案件，現因案關人員已遭起訴，本行將全力配合司法機關調查，期能盡速釐清事實真相。

本行鄭重澄清，台中銀從未、亦絕不容許任何參與或協助不法之行為。對於市場上不實之指控或誤導性言論，本行深表遺憾並不排除採取法律行動。

此事件對本行財務、業務無重大影響，各項風險控管指標均符合法令規範，營運一切正常，客戶權益不受影響，敬請廣大客戶與股東安心。

金融業 洗錢 賭博

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