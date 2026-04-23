快訊

獨／北市女警產後失血亡 接生診所疑延誤25分鐘送醫遭告過失致死

高德地圖擬禁用…卻衝至「台灣APP第1名」 Cheap讚3功能再酸：先禁國家

估千人受害！ 高鐵證實員工在台鐵新左營站「男廁小便斗遭裝針孔」

聽新聞
0:00 / 0:00

高利卡位時機出現 遠銀雙幣優利布局吸引資金搶先進場

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
遠東商銀推新資金台美雙幣優利存款方案，結合新台幣一年期最高1.8%與美元9個月期最高3.88%，協助客戶在通膨預期升溫與市場波動環境中，透過分散配置強化資產抗震力與收益穩定性。圖／遠東商銀提供
遠東商銀推新資金台美雙幣優利存款方案，結合新台幣一年期最高1.8%與美元9個月期最高3.88%，協助客戶在通膨預期升溫與市場波動環境中，透過分散配置強化資產抗震力與收益穩定性。圖／遠東商銀提供

中東局勢升溫與能源價格波動帶動下，市場對通膨升溫的預期再度升高，全球金融環境充滿變數，資產配置策略轉向「現金為王」的時代再度歸來。遠東商銀觀察客戶偏好現金入袋、穩定收息的，推出市場少見的長天期「遠銀好好存」雙幣優利方案。最低只要新台幣5萬元就可申辦，美元定存則為單筆1萬美元，最高利率3.88%，同時是市場少見的9個月期。

理財的關鍵之一在於如何讓資金「好好存、有效配」，遠東商銀洞察全球金融環境充滿變數，市場殷切度過難關的資金穩定配息需求，推出限時「遠銀好好存」雙幣優利方案，即日起至6月30日止，新台幣「新優利」一年期新資金定存專案，提供最高1.8%優惠年利率，為市場少見的長天期鎖利選擇，且最低新台幣5萬元即可申辦，同時限時開放「中小企業」申請；搭配美元「晶優利」9個月期新資金最高3.88%優惠利率，單筆最低美元1萬元(含)以上即可申辦，透過台美雙幣配置，讓資金在利率政策不確定的環境下，仍能鎖定相對穩定收益，並兼具分散風險效果，適合小資族、上班族靈活運用。

在實際配置上，遠東商銀建議可採「定存鎖利、雙幣分散」策略。例如以新台幣100萬元資金為例，可將約60%配置於新台幣定存，一年可獲得約新臺幣10800元利息；30%配置於美元定存，9個月期間可貢獻約新台幣8700元利息，其餘資金保留彈性運用。透過多元配置，不僅提升整體收益表現，也強化資產在市場波動下的穩定度。遠東商銀表示，即日起可透過網路銀行、行動銀行APP或至各分行辦理，把握當前利率條件，善用「遠銀好好存 選雙幣自由配」策略，讓資金在變動市場中穩健累積、靈活運用。

中東 遠東商銀 新台幣

延伸閱讀

債券商品 穩健獲利

市場訊號變動快 投資人易錯失布局時機？三大策略告別選股猶豫

聚焦多元資產收益策略 股債亮點左右逢源

升息接近高原 這檔3A級債ETF成市場新焦點

相關新聞

拿下國票金目的遭質疑走回頭路 財政部：20年內鬥不斷需整頓

財政部介入國票金董事改選，國民黨立委賴士葆23日質疑財政部，規畫取得國票金經營權的目的是否為了推動公公併？財政部次長阮清華表示，過去國票金20多年來內鬥不斷，公股代表在董事會裡也長年無法解決，為了整頓秩序，才有此規畫。

板橋車站停電 金管會記者會延後舉行

板橋車站今天下午出現停電狀況，金管會板橋辦公大樓約今天下午約3時25分出現停電狀況。金管會例行記者會原訂今天下午4時舉行...

國泰證券推AI台股投資日報 三大智慧服務助精準投資

為推動證券服務全面智慧化，國泰證券持續深化AI應用布局，積極朝向「AI券商」邁進。2026年4月再度推出全新服務AI台股投資日報，運用生成式AI技術重塑投資資訊服務模式，針對投資人持有個股，以電子郵件提供AI市場總結、AI個股資訊萃取、AI市場情緒與關注度分析等三大核心投資分析，延伸盤後服務場景，強化與客戶日常互動，讓客戶掌握更即時、精準且具洞察力的市場脈動與個股動態，打造更貼近客戶需求的智慧投資體驗。

南山人壽分析十大醫療理賠排行出爐 骨折排首位

年輕時多存健康，讓百歲人生減少壓力。南山人壽分析近年理賠數據後發現，65歲以上保戶前十大醫療金額理賠原因，分別是骨折、白內障、支氣管及肺癌、大腸癌、乳癌、關節炎、肝癌、攝護腺癌、胸椎及腰椎間盤疾患、心臟病等，平均每件理賠金額為5到11萬元不等，若有使用自費醫療部分，如癌症新藥、陶瓷人工關節等，費用可能是數十萬元到上百萬元不等，建議保戶可儘早檢視自身醫療保障與預期的醫療費用間，是否仍存有極大缺口，並趁年輕及體況佳時強化規劃。

遠銀推台美雙幣優利 9個月美元定存年利率3.88%、1年台幣定存1.8%

在中東局勢升溫與能源價格波動帶動下，市場對通膨升溫的預期再度升高，資產配置策略轉向「現金為王」，遠東商銀觀察客戶偏好現金入袋、穩定收息，推出市場少見的長天期「遠銀好好存」雙幣優利方案，包括「新優利」一年期新資金定存專案，提供最高1.8%優惠年利率，最低新台幣5萬元即可申辦；美元「晶優利」9個月期新資金最高3.88%優惠利率，單筆最低美元1萬元以上即可申辦。

新台幣午盤貶1分 暫收31.55元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.55元，貶1分，成交金額8.42億美元

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。