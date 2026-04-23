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台灣人壽亞資專區開幕 「5 PRO」VIP服務

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中信金（2891）旗下台灣人壽亞洲資產管理中心高雄專區（簡稱「亞資高雄專區」）全新開幕！打造高資產客群「5 PRO」VIP服務體驗，匯聚專屬商品（Product）、專業團隊（Project Team）、跨域專家（Professional）專屬快捷流程（Process）與尊榮禮遇（Promotion），一站式滿足高端客群財富管理與跨境金融需求，不僅展現深耕南臺灣的決心，更以跨境金融實力，引領高端財富管理接軌國際市場。

台灣人壽亞資高雄專區22日熱鬧開張，迎賓大使台灣阿龍發送小禮物與客戶同樂。台灣人壽通路營運總處資深副總經理廖俊禎表示，看好港都藏富於民和企業發展的強大實力，成立專區新服務據點就是要擴大「留財」和「引資」，同時結合中信金控資源與跨域專業，滿足高資產客群資產配置、保障與傳承等多元需求，期望金融業能成為另一個護國神山，共同壯大臺灣資產管理市場。

台灣人壽亞資高雄專區提供「5PRO」核心服務，從開發專屬商品（Product）出發，推出耀鑽系列兩檔商品，包括業界首創的外幣多次給付健康險「台灣人壽耀鑽傳世美元利率變動型終身保險」，繳費期間提供「特別治療保險金」及「癌症特定機械手臂微創切除手術醫療保險金」，預先準備未來癌症治療基金，且給付後保單持續有效、終身享有身故保障，一張保單完備醫療照顧、保障傳承與守護家人；「台灣人壽耀鑽享富美元利率變動型終身壽險」提供具備壽險保障之美元資產配置商品，不受現行人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金之最低比率規範限制，滿足高資產客戶資產增值及傳承的多元需求。

嚴選兼具專業證照與國際獎項認證的菁英顧問服務高資產客戶，打造逾600位頂尖財管專業團隊（Project Team），提供精準保障與資產配置規劃，並攜手會計師事務所跨域專家（Professional），透過多元稅務與財富傳承講座、高資產客戶一對一諮詢服務，打造客製化專屬財管方案。此外，更建立專屬快捷流程（Process），從投保、保全到理賠皆有專人追蹤進度並即時回覆，展現高效服務體驗；另享尊榮禮遇（Promotion），台灣人壽「星享VIP專屬禮遇」整合五星住宿餐飲禮賓服務、機場接送/貴賓室、健康諮詢等服務，提供一站式尊榮體驗。

高端 台灣人壽 中信金

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