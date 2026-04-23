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國泰證券推AI台股投資日報 三大智慧服務助精準投資

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰證券「AI台股投資日報」，運用生成式AI技術重塑投資資訊服務模式，提供客戶更即時、精準且具洞察力的內容。（國泰證券/提供）
國泰證券「AI台股投資日報」，運用生成式AI技術重塑投資資訊服務模式，提供客戶更即時、精準且具洞察力的內容。（國泰證券/提供）

為推動證券服務全面智慧化，國泰證券持續深化AI應用布局，積極朝向「AI券商」邁進。2026年4月再度推出全新服務AI台股投資日報，運用生成式AI技術重塑投資資訊服務模式，針對投資人持有個股，以電子郵件提供AI市場總結、AI個股資訊萃取、AI市場情緒與關注度分析等三大核心投資分析，延伸盤後服務場景，強化與客戶日常互動，讓客戶掌握更即時、精準且具洞察力的市場脈動與個股動態，打造更貼近客戶需求的智慧投資體驗。

國泰證券AI台股投資日報在既有庫存電子報基礎上，進一步升級為結合生成式AI與自然語言處理（NLP）技術的投資決策輔助系統，針對投資人持有的個股，提供三大核心投資分析。首先，AI市場總結透過整合市場數據、指數變化及關鍵新聞，自動生成市場分析內容，系統化呈現整體盤勢、產業輪動及主要影響因子，協助投資人快速掌握市場動態變化；其次，AI個股資訊萃取自動彙整客戶持股相關重要新聞，運用AI進行重點萃取與摘要，聚焦關鍵事件與影響脈絡，有效降低資訊雜訊，提升資訊判讀效率；最後，AI市場情緒與關注度分析藉由語意分析，將新聞內容轉化為市場情緒指標，結合資訊量體與曝光度分析，量化個股市場關注程度，提供投資人全方位決策參考依據。

國泰證券AI台股投資日報以客戶投資旅程為核心，運用生成式AI技術重新設計資訊服務功能，為庫存電子報升級版。原有庫存電子報每日服務近百萬用戶，開信率近五成，顯示投資人對高頻投資資訊具高度需求與黏著度。此次導入AI與數據分析技術，不僅優化資訊呈現方式，更提升內容深度與個人化程度。國泰證券指出，投資資訊服務正轉型為以AI驅動的「決策支援服務」，未來券商的服務核心不再只是資訊傳遞，而是提供投資人真正可理解的行動參考。

國泰證券持續推動多項AI創新應用，包含AI庫存管家、AI仙股預警系統及AI線上調額等智慧服務，從投資決策輔助、風險預警到作業流程優化，逐步將AI技術落實於客戶服務各項環節中。展望未來，國泰證券在兼顧法令遵循與風險控制的基礎，持續深化AI應用，發展更高度個人化的投資服務體驗，積極推進AI券商布局，致力於成為投資人可信賴的智慧金融夥伴。

國泰 台股

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