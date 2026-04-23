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台壽高雄專區開幕 瞄準高資產客群打造一站式服務

中央社／ 台北23日電

中信金子公司台灣人壽今天表示，台壽亞洲資產管理中心高雄專區已於22日開幕，彙整專屬商品、團隊、專家、快速流程等，一站式滿足高端客群財富管理與跨境金融需求。台壽指出，盼金融業能成為另一座護國神山，共同壯大台灣資產管理市場。

金管會自2025年7月啟動高雄專區，截至目前共有21家本國銀行進駐；保險業部分，國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、凱基人壽、台灣人壽、新光人壽等6業者已進駐高雄專區。

台灣人壽今天發布新聞稿指出，台壽亞資高雄專區22日開張，台壽通路營運總處資深副總經理廖俊禎表示，看好港都藏富於民和企業發展的強大實力，成立專區新服務據點就是要擴大「留財」和「引資」，並結合中信金控資源，滿足高資產客群資產配置、保障與傳承等多元需求。

台灣人壽亞資高雄專區提供「5PRO」核心服務，從開發專屬商品（Product）出發，包括首創的外幣多次給付健康險及美元利率變動型終身壽險，提供具備壽險保障的美元資產配置商品，不受現行人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金的最低比率規範限制，滿足高資產客戶資產增值及傳承的多元需求。

台壽也打造逾600位頂尖財管專業團隊（ProjectTeam），提供精準保障與資產配置規劃，並攜手會計師事務所跨域專家（Professional），透過多元稅務與財富傳承講座、高資產客戶一對一諮詢服務，打造專屬財管方案。此外，更建立專屬快捷流程（Process），提供尊榮禮遇（Promotion）。

中信金控 高雄 台灣人壽

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