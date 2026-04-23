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拿下國票金目的遭質疑走回頭路 財政部：20年內鬥不斷需整頓

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
財政部介入國票金董事改選，財政部次長阮清華解釋，因為國票金20多年來內鬥不斷，需要整頓秩序。圖／聯合報系資料照片
財政部介入國票金董事改選，財政部次長阮清華解釋，因為國票金20多年來內鬥不斷，需要整頓秩序。圖／聯合報系資料照片

財政部介入國票金董事改選，國民黨立委賴士葆23日質疑財政部，規畫取得國票金經營權的目的是否為了推動公公併？財政部次長阮清華表示，過去國票金20多年來內鬥不斷，公股代表在董事會裡也長年無法解決，為了整頓秩序，才有此規畫。

國票金5月29日改選董監事，在公股主導下，目前已完成席次分配並共同提出同額競選名單，公股獲8席提名占比過半，若改選順利，財政部將重掌國票金主導權。

立法院23日邀請衛福部、農業部、財政部等部會針對「馬鈴薯輸入之邊境管制、檢疫、查驗等機制如何保障國人食品安全，及後市場抽驗預算執行情形」進行專題報告。賴士葆質詢財政部，取得國票金經營權，讓公股行庫從8家變9家，目的是否為了推動公公併？為何要開世界潮流的倒車？

阮清華解釋，取得國票金經營權的目的，是為了整頓金融秩序，因為國票金20多年來內日不斷，目前沒有推動公公併的規畫。賴士葆則質疑國票金內鬥跟財政部有什麼關係，財政部的作為是長臂管轄。

立法院 國民黨 賴士葆 國票金 財政部 阮清華

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