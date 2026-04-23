南山人壽分析十大醫療理賠排行出爐 骨折排首位

年輕時多存健康，讓百歲人生減少壓力。南山人壽分析近年理賠數據後發現，65歲以上保戶前十大醫療金額理賠原因，分別是骨折、白內障、支氣管及肺癌、大腸癌、乳癌、關節炎、肝癌、攝護腺癌、胸椎及腰椎間盤疾患、心臟病等，平均每件理賠金額為5到11萬元不等，若有使用自費醫療部分，如癌症新藥、陶瓷人工關節等，費用可能是數十萬元到上百萬元不等，建議保戶可儘早檢視自身醫療保障與預期的醫療費用間，是否仍存有極大缺口，並趁年輕及體況佳時強化規劃。

現代人生活步調快、工作緊張或生活作息不正常，外食、睡少、又沒時間運動，依據衛生福利部國民健康署「2017-2020年國民營養健康調查」，20到64歲國人代謝症候群盛行率為24.8%，若又未規律健檢、輕忽代謝問題，將比一般人增加6倍風險得到糖尿病、得高血壓的風險增加4倍、高血脂風險增加3倍、心臟病及腦中風風險高出2倍，也就是有極大可能變成慢性病病人，且病情可能隨年齡增加而加重，成為中高齡時的經濟重擔。

南山人壽分析2023年到2025年的理賠數據亦發現，代謝症候群易引發的心血管疾病、糖尿病、肝腎疾病、癌症等，醫療理賠人數有78%到90%以上都集中在45歲以後，34歲以下的青壯族群，則是在肝腎疾病的醫療理賠人數占10%左右。南山人壽營運行政資深副總經理李淑娟分析，年輕人可能因為生活習慣不佳，如久坐不動、睡眠品質不佳、精緻化與快速的飲食習慣、少喝水等，身體逐漸出現腎炎、腎水腫、腎結石、脂肪肝等，但多數實際醫療費用還是集中在45歲以後，如重大疾病理賠的心血管疾病、糖尿病，9成以上都是逾45歲的中壯或中高齡族群，心血管疾病引發的長照理賠，近99%在45歲之後。

若以南山人壽2025年的醫療理賠數據來看，65歲以上保戶占理賠總人數的16.8%左右，但給付金額占率卻逾21%，65歲以上保戶每人平均給付金額比整體平均高近26%，代表高齡醫療需求將大幅提升。

南山人壽分析，65歲以上保戶醫療理賠金額第一大是「骨折」，約占2025年該年齡段醫療理賠金額的11％，如同衛生福利部國民健康署的調查，國內65歲以上長者約每6人就有1人曾跌倒，且每12位長者中，就有1人曾因跌倒就醫。跌倒是造成65歲以上長者受傷住院和急診的最主要原因，其發生率會隨年齡增加而提高。長者骨折開刀，可能會用到自費的骨板、有些甚至要置換人工關節，住院時的相關費用與出院後行動不便的看護費，林林總總加起來可能要20到30萬元不等，與保單平均理賠骨折金額約有150%-230%的差距；另外如「關節炎」是65歲以上保戶醫療理賠金額第六大，「胸椎、胸腰椎及腰薦椎椎間盤疾患」則是第九大，保戶若是使用自費醫材，報價也是數萬到數十萬元以上，也就是實際醫療與休養復能費用，可能與保險理賠金額差距達50%-65%以上。

支氣管及肺惡性腫瘤、大腸癌、乳癌、肝及肝內膽管癌、攝護腺癌則分列65歲以上保戶醫療理賠金額的第三、四、五、七、八名，在歸戶後個人平均理賠金額雖都在10萬元以上，甚至可到21萬元，但據衛福部在2024年公布我國癌症診療品質認證的結果，國內已有84%以上的癌症病人在認證醫院接受診治，癌症5年存活率也從認證前，即2006年至2010年的51.1%，在2018年到2022年時已上升到62.9％，也就是說，因為醫療品質的進步，癌症已逐步轉為慢性疾病，如同糖尿病、高血壓，早期發現早期治療，可有效控制病情，恢復日常生活。

但也因為醫療科技進步，現今癌症新式療法、標靶藥物、新式手術費用可能要價數萬元到上百萬元，若中高齡罹癌，在無工作收入情況下，長期抗癌的經濟負擔相對沈重，同時，目前已發現長期抗癌患者可能再罹患第二種癌症，需要在心理與經濟上，預先做好更多的準備。

李淑娟分析，控制代謝症候群的核心在於「生活型態的改變」，透過健康飲食、規律運動、控制體重、建立良好生活習慣來改善，但若置之不理，就有極大可能引發三高、心血管疾病、腦中風及其他併發症；同時，從理賠數據來看，醫療費用會隨年齡不斷攀升，以心血管疾病為例，現代醫療雖進步，但隨之而來的是昂貴的自費醫材，如塗藥血管支架單支自費可高達13萬元，若需進行微創內視鏡冠狀動脈繞道手術自費約30-50萬元，建議年輕保費相對較低，且有穩定工作收入時，及早規劃投保醫療相關保障，能以較低成本極大化保障價值。

南山人壽呼籲國人年輕時就應從健康飲食、規律運動、充足睡眠及良好生活習慣等，儲存個人健康資本，延長健康壽命；同時也應盡早檢視自身健康保障缺口，針對壽命延長，強化高齡醫療保障，南山人壽近期推出的「南山人壽實健溢百住院醫療終身保險（WEHS）」，就是針對國人平均壽命不斷延長，但醫療保障可能有高齡缺口的痛點，設計「雙帳戶」終身醫療保單，保障到被保險人保險年齡達100歲之保單年度末，74歲（含）以後啟動實支實付保障，支應高齡時的高醫療支出需求，繳費年期10年之最高投保年齡可達70歲，協助保戶完善百歲人生的醫療基金，讓「未來 有備而來」。