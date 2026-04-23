遠銀推台美雙幣優利 9個月美元定存年利率3.88%、1年台幣定存1.8%

在中東局勢升溫與能源價格波動帶動下，市場對通膨升溫的預期再度升高，資產配置策略轉向「現金為王」，遠東商銀觀察客戶偏好現金入袋、穩定收息，推出市場少見的長天期「遠銀好好存」雙幣優利方案，包括「新優利」一年期新資金定存專案，提供最高1.8%優惠年利率，最低新台幣5萬元即可申辦；美元「晶優利」9個月期新資金最高3.88%優惠利率，單筆最低美元1萬元以上即可申辦。

遠東商銀推出限時「遠銀好好存」雙幣優利方案，即日起至6月30日止，新台幣「新優利」一年期新資金定存專案，提供最高1.8%優惠年利率，為市場少見的長天期鎖利選擇，且最低新台幣5萬元即可申辦，同時限時開放「中小企業」申請；另外，美元「晶優利」9個月期新資金則推出最高3.88%優惠利率，單筆最低美元1萬元(含)以上即可申辦。透過台美雙幣配置，讓資金在利率政策不確定的環境下，仍能鎖定相對穩定收益，並兼具分散風險效果，適合小資族、上班族靈活運用。

在實際配置上，遠東商銀建議可採「定存鎖利、雙幣分散」策略。例如以新台幣100萬元資金為例，可將約60%配置於新台幣定存，一年可獲得約新台幣10,800元利息；30%配置於美元定存，9個月期間可貢獻約新台幣8,700元利息，其餘資金保留彈性運用。透過多元配置，不僅提升整體收益表現，也強化資產在市場波動下的穩定度。

遠東商銀表示，即日起可透過網路銀行、行動銀行APP或至各分行辦理，把握當前利率條件，善用「遠銀好好存 選雙幣自由配」策略，讓資金在變動市場中穩健累積、靈活運用。

「遠銀好好存 選雙幣自由配」以十樂「樂富」精神出發，主打低門檻、高彈性、高配息的雙收益配置，讓客戶在面對快速變化的市場環境時，以不同幣別分散配置，同時掌握雙收益機會，為全方位的資金避風港。專案現已開放申辦，透過網路銀行、行動銀行APP、電話理財人員或分行臨櫃均可辦理（企業戶須臨櫃）。