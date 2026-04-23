富達：金融市場波動仍存 具韌性的優質企業有望吸金

年輕時多存健康，讓百歲人生減少壓力。南山人壽分析近年理賠數據後發現，65歲以上保戶前十大醫療金額理賠原因，分別是骨折、白內障、支氣管及肺癌、大腸癌、乳癌、關節炎、肝癌、攝護腺癌、胸椎及腰椎間盤疾患、心臟病等，平均每件理賠金額為5到11萬元不等，若有使用自費醫療部分，如癌症新藥、陶瓷人工關節等，費用可能是數十萬元到上百萬元不等，建議保戶可儘早檢視自身醫療保障與預期的醫療費用間，是否仍存有極大缺口，並趁年輕及體況佳時強化規劃。

2026-04-23 12:46