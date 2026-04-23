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富達：金融市場波動仍存 具韌性的優質企業有望吸金

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富達國際指出，中東地緣政治局勢趨緩，全球金融市場風險偏好回升，美股等主要股市創歷史新高。短期地緣政治不確定性的雜音仍在，金融市場波動仍存，但全球經濟基本面具韌性，企業獲利成長動能維持穩健，提供風險資產中長期支撐。建議投資人，以優質企業為布局重心，因應市場變動。

富達指出，人工智慧（AI）為長期結構性成長題材。展望本季企業財報與股市表現，獲利與AI相關投資將成為關鍵驅動力。在投資策略上，建議仍以基本面優質企業為核心，結合具收益特性的全球股息策略與優質債券，從不同區域與產業中捕捉具相對評價優勢與長期成長潛力的投資機會。

富達認為，無論地緣政治局勢如何發展，預期不確定性將持續，投資人對優質股的關注將帶來回報，這突顯持續投資股票的關注重點在於獲利韌性、健康的資產負債表和企業定價能力。

在各區域市場中，富達加碼美股及新興股市，對於歐股及日股則為中性。油價上升推動日本短期通貨膨脹走高，日本央行也評估上修通膨預測。長期利率正常化的政策路徑並沒有因這次衝擊而改變，但由能源成本驅動的通膨短期內恐壓抑實質消費動能，進而影響經濟成長的持續性。

通膨 題材 美股

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