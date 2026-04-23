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受惠多項長期順風 黃金產業型基金分散投資與避險

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富蘭克林黃金基金績效。(資料來源︰理柏資訊)
富蘭克林黃金基金績效。(資料來源︰理柏資訊)

近期美伊戰爭打亂的黃金市場節奏，一度引發金價回落，投資專家普遍認為這僅是短期的震盪，影響金價的中長期因素並未被破壞，持續看好未來表現，而在金價維持高檔的環境下，金礦股業績可望持續創新高，進而支持金礦股表現，對於投資人而言，不妨考慮在金價出現回檔時分批或定期定額布局，並靜待長期多頭的發展機會。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬‧蘭德認為，黃金不與任何國家或金融體系掛鉤，具有獨特價值，隨著世界變得越來越複雜、越來越不確定，戰爭、其他衝突不斷爆發，人們越來越需要能夠提供多元化和具確定性的投資標的，而黃金正在扮演此一角色。長遠來看，黃金與史坦普500指數、MSCI指數、其他任何金融資產的相關性都不高，因黃金與這些金融資產有著截然不同的驅動因素，而這正是各國央行青睞黃金的原因。

近期摩根大通、富國銀行、匯豐銀行、道富銀行等國際大行不約而同認為長期下黃金仍存在投資價值，原因包含：1.主權國家債務持續膨脹，各國債務危機是潛在未爆彈；2.黃金供給增長速度遠低於各國貨幣供給擴張速度，長期將不斷削弱主權貨幣信心；3.國央行分散儲備資產的趨勢將持續；4.地緣政治不確定性、更分裂的世界、供應鏈更分散的趨勢將使高通膨延續更長時間，有利黃金發揮抗通膨能力；5.全球貨幣政策同步性愈來愈高，各類資產連動性也隨之提高，導致傳統股債分散效果減弱，黃金成了多元化投資的重要工具。

就金礦股而言，史蒂芬‧蘭德表示，3月金礦股遭拋售似乎並未反映當前強勁的指標，2025年第4季在金價4,100美元推動下，金礦股現金流量、獲利均創歷史新高，而2026年第1季平均金價約為4,900美元，此將有助金礦股現金流量、獲利再創歷史新高，金價大漲已顯著提升金礦商業績，目前已經是金礦業史上最賺錢的時期，甚至可追溯到幾百年前。

富蘭克林黃金基金成立於1969年，投資金礦股的經驗超過半個世紀，還曾經歷過石油危機、儲貸危機、網路泡沫、金融海嘯、Covid-19疫情等重大事件，該基金還透過主動式管理參與金礦開採各階段的投資機會，掌握那些未來具有潛力發展成為能營利的優質礦脈投資機會，故該基金在規模小於250億美元的中小型金礦股的投資比重較高，接近八成，不僅包含成熟金礦商，也融合新興探勘開發公司的投資利基。

富蘭克林證券投顧表示，近期中東局勢發展可能使通膨壓力更顯著，進而影響聯準會利率決策，此外，根據歷史經驗，在全球金融危機、新冠疫情初期，由於投資人尋求流動性，帶動美元走強，黃金、金礦股可能承壓，不過，隨市場趨穩且逐漸逆轉，黃金、金礦股隨後表現有望回穩，就中長期來看，中東局勢發展仍將支撐黃金、金礦股，因為在一個日益分裂的世界中，黃金的價值可能會持續上升，然黃金產業型基金波動性較大，建議可採分批、定期定額投資來共享長期多頭趨勢，並提高投資組合多樣性。

金價 黃金 美伊戰爭

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