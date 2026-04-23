快訊

羽田機場一周兩度遇系統故障 國際線改人工辦理登機手續

賴總統出訪受阻…柯文哲酸「搞不好他很高興」 符合升高對立戰略

專訪／新北藍白誰出戰月底揭曉 黃國昌：整合承諾說到做到

聽新聞
0:00 / 0:00

富邦產險舉辦高科技產業火災風險管理研討會 共築 AI 供應鏈韌性

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
富邦產險舉辦「高科技產業火災風險管理研討會」，攜手產官學共築AI供應鏈韌性，來賓與講師共同合影，照片左起為安全衛生技術中心副總經理黃建彰、富邦產險資深副總林國鈺、桃園市政府消防局局長龔永信及英能科技總經理徐相煌。富邦產險／提供
富邦產險舉辦「高科技產業火災風險管理研討會」，攜手產官學共築AI供應鏈韌性，來賓與講師共同合影，照片左起為安全衛生技術中心副總經理黃建彰、富邦產險資深副總林國鈺、桃園市政府消防局局長龔永信及英能科技總經理徐相煌。富邦產險／提供

台灣製造業在全球AI供應鏈占有關鍵地位，其高科技廠房因結構複雜且使用特殊化學品之情況下，火災風險不容忽視。為協助企業提升應變韌性，富邦產險於23日舉辦「高科技產業火災風險管理研討會」，從政策、技術到實務全方位解析火災風險，並邀請桃園市政府消防局、安全衛生技術中心及英能科技等多位專家，與現場上百位科技大廠高階主管共同探討防災策略。

富邦產險資深副總經理林國鈺於致詞時表示，台灣作為全球最大的晶圓代工、封測與印刷電路板基地，任何一場火災或營運中斷都可能影響全球供應鏈。富邦產險損害防阻團隊長期致力於提升企業的「風險預防」意識，透過引進國際領先的防護新知與科學工具，協助客戶在追求產能擴張的同時，同步升級防災韌性。林國鈺強調，唯有透過科學化的風險管理以及產官學多方協力，企業才能在競爭激烈的供應鏈中穩健勝出。

本次富邦產險舉辦之研討會講師陣容堅強，桃園市政府消防局局長龔永信以「從風險到永續」為題，分享高科技企業防災韌性升級策略，並介紹如何運用3D雷射掃描儀等智慧科技輔助減災，將防災指標與 ESG永續目標結合；安全衛生技術中心黃建彰博士深入剖析高科技製程關鍵風險，針對無塵室、特殊氣體及化學品安全提供鑑認與控制建議，強調設備安全組件與國際標準的重要性；英能科技總經理徐相煌則介紹領結分析工具(BowTie)，透過視覺化的風險地圖辨識防護屏障的有效性，協助企業系統化管理重大危害並落實事故調查；研討會最後，由富邦產險損害防阻暨職業安全衛生部經理柯明賢憑藉豐富的現場查勘經驗，綜整製造業火災風險管理實務，以及八大火災高風險點，並透過濕製程、有機溶劑塗布等實際火災案例，提供企業具體的改善與防護對策。

富邦產險長期響應政府政策並關注永續議題，持續舉辦各類風險管理研討會，提供企業交流平台，攜手產業邁向「淨零承保」，並落實企業社會責任，協助台灣高科技產業在變動的國際環境中守護核心資產。

火災 富邦

延伸閱讀

威盛攜手正德防火 搶攻新能源安全市場

富邦65周年／以「行動」回應改變！富邦在永續時代，用實踐擴大環境影響力

富邦65周年 深化永續行動

工程金安獎5月起報名 聚焦源頭安全設計、承攬管理

相關新聞

公股取得國票金經營權為公公併鋪路？財政部曝介入理由

國票金（2889）將在5月29日舉行股東常會並進行董事全面改選，在公股協調下，本月董事會已完成席次分配並共同提出同額競選名單，其中公股提名八席過半，有望主導國票金經營權。國民黨立委賴士葆23日在立法院財委會質詢關切，財政部未來是否會進一步推動公公併？對此，財政部政務次長阮清華表示，目前並沒有這樣的規劃，也透露主要介入的理由。

南山人壽分析十大醫療理賠排行出爐 骨折排首位

年輕時多存健康，讓百歲人生減少壓力。南山人壽分析近年理賠數據後發現，65歲以上保戶前十大醫療金額理賠原因，分別是骨折、白內障、支氣管及肺癌、大腸癌、乳癌、關節炎、肝癌、攝護腺癌、胸椎及腰椎間盤疾患、心臟病等，平均每件理賠金額為5到11萬元不等，若有使用自費醫療部分，如癌症新藥、陶瓷人工關節等，費用可能是數十萬元到上百萬元不等，建議保戶可儘早檢視自身醫療保障與預期的醫療費用間，是否仍存有極大缺口，並趁年輕及體況佳時強化規劃。

遠銀推台美雙幣優利 9個月美元定存年利率3.88%、1年台幣定存1.8%

在中東局勢升溫與能源價格波動帶動下，市場對通膨升溫的預期再度升高，資產配置策略轉向「現金為王」，遠東商銀觀察客戶偏好現金入袋、穩定收息，推出市場少見的長天期「遠銀好好存」雙幣優利方案，包括「新優利」一年期新資金定存專案，提供最高1.8%優惠年利率，最低新台幣5萬元即可申辦；美元「晶優利」9個月期新資金最高3.88%優惠利率，單筆最低美元1萬元以上即可申辦。

新台幣午盤貶1分 暫收31.55元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.55元，貶1分，成交金額8.42億美元

富邦產險舉辦高科技產業火災風險管理研討會 共築 AI 供應鏈韌性

台灣製造業在全球AI供應鏈占有關鍵地位，其高科技廠房因結構複雜且使用特殊化學品之情況下，火災風險不容忽視。為協助企業提升應變韌性，富邦產險於23日舉辦「高科技產業火災風險管理研討會」，從政策、技術到實務全方位解析火災風險，並邀請桃園市政府消防局、安全衛生技術中心及英能科技等多位專家，與現場上百位科技大廠高階主管共同探討防災策略。

群益期貨連續四年號召同仁公益路跑 推動員工健康與社會關懷

群益期貨持續深化企業永續發展與員工健康促進文化，2026年再度由公司治理主管帶領同仁參與2026台北科技盃愛地球公益路跑，此為連續第四年號召同仁共同投入路跑活動，以實際行動支持公益、倡議健康生活，展現企業長期關懷社會與員工福祉的具體成果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。