公股取得國票金經營權為公公併鋪路？財政部曝介入理由

國票金（2889）將在5月29日舉行股東常會並進行董事全面改選，在公股協調下，本月董事會已完成席次分配並共同提出同額競選名單，其中公股提名八席過半，有望主導國票金經營權。國民黨立委賴士葆23日在立法院財委會質詢關切，財政部未來是否會進一步推動公公併？對此，財政部政務次長阮清華表示，目前並沒有這樣的規劃，也透露主要介入的理由。

立法院財委會23日針對「馬鈴薯輸入之邊境管制、檢疫、查驗等機制如何保障國人食品安全，及後市場抽驗預算執行情形」進行專題報告，包括財政部政務次長阮清華等官員皆出席備詢。

立委賴士葆在質詢時問及，財政部這次取得國票金的經營權，此舉「民轉公」是開世界潮流倒車，他推測，財政部主導的理由是為了日後推動公公併，他也問財政部，是否未來會進一步推動公公併？

阮清華答詢時回覆，目前並沒有這樣的規劃，由於尚未改選，屆時要看改選完之後的結果；他也表示，之所以會介入這個案子，是因為國票金是目前金控規模裡面最小，且過去國票金20餘年來內鬥不斷，泛公股雖一直都在董事會裡面，但卻長年無法解決此問題，因此為了要整頓國票金內部的金融秩序。