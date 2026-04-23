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台新信用卡繳稅優惠出爐！綜所稅最優分12期0利率 享最高0.5%回饋

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新銀行推出信用卡繳稅優惠方案，主打最優分12期0利率，並享最高0.5%刷卡金回饋。台新銀行／提供
台新銀行推出信用卡繳稅優惠方案，主打最優分12期0利率，並享最高0.5%刷卡金回饋。台新銀行／提供

報稅季即將來臨，台新銀行推出信用卡繳稅優惠方案，其中以私銀／財管會員「綜所稅」專屬方案最受矚目，主打最優分12期0利率，並享最高0.5%刷卡金回饋，協助客戶在報稅期間靈活規劃資金運用。

台新銀行表示，今年綜所稅刷卡優惠採分眾設計，私銀／財管會員刷卡繳稅，單筆滿12萬元即可享12期0利率分期，另不限金額亦提供分3期、6期0利率，並同享最高0.4%回饋；若搭配台新Richart萬事達卡或任一JCB卡，單筆滿20萬元可再加碼0.1%，合計最高0.5%回饋。一般卡友同樣可享最優分12期0利率，或選擇最高0.2%回饋方案，讓持卡人可依自身需求，在回饋與資金彈性間取得最佳平衡。

在房屋稅方面，台新銀行同步推出優惠，刷台新卡繳納房屋稅可享最優12期0利率分期；此外，透過街口支付APP並綁定台新街口聯名卡繳納房屋稅，最高可享2.15%街口幣回饋，滿足偏好行動支付族群的多元需求。

針對有較長期分期需求或資金調度考量的卡友，台新銀行亦提供優利分期方案，刷卡繳納綜所稅或房屋稅，單筆不限金額，最低3.88%起、最長可分30期，讓持卡人可依自身需求，靈活安排現金流。

此外，台新銀行持續深化支付場景布局，自2026年1月3日獨家推出臺北捷運信用卡感應支付服務，至6月30日前，信用卡新戶透過Apple Pay、Google Pay或Samsung Pay綁定感應搭乘，最高享10趟免費優惠，讓卡友在報稅季期間，不僅享繳稅優惠，也能於日常通勤中輕鬆累積回饋，打造更便利多元的支付體驗。

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