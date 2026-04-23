群益期貨連續四年號召同仁公益路跑 推動員工健康與社會關懷

群益期貨持續深化企業永續發展與員工健康促進文化，2026年再度由公司治理主管帶領同仁參與2026台北科技盃愛地球公益路跑，此為連續第四年號召同仁共同投入路跑活動，以實際行動支持公益、倡議健康生活，展現企業長期關懷社會與員工福祉的具體成果。

除了鼓勵員工踴躍參與路跑、培養運動習慣外，亦結合公益行動，特別採購由唐氏症基金會攜手乖乖推出的聯名商品【媽祖平安乖乖】，象徵為每一位參與者加持祝福，守護同仁平安完賽。同時呼應活動精神與產品標語：「風雨免驚，媽祖抵家！」象徵面對各種挑戰仍勇往直前，展現群益期貨積極進取、自信前行的團隊風貌。

透過連續四年參與路跑活動，不僅有助於提升員工體能與身心健康，同仁參與情形亦逐年提升、反應熱烈，更逐步形塑企業內部的運動文化與團隊凝聚力，讓「健康」與「永續」成為企業重要核心價值之一。

群益期貨在永續發展推動上，持續強化員工照護制度，打造更友善職場環境。自2026年起，集團進一步優化員工福利措施，新增育嬰假制度， 除依循法規新制外，員工任職滿六個月後，於每一位子女滿三歲前，另提供五天給薪育嬰假，以實質行動支持員工兼顧家庭與職涯發展，進一步提升職場友善度與員工幸福感。

群益期貨強調，企業永續不僅體現在環境與治理面，更應落實於對員工與社會的長期關懷。未來除持續深化公益參與及優化員工福利制度外，亦將持續支持運動推廣。透過與運動團隊合作及多元活動參與，擴大企業影響力與社會參與深度，打造兼具競爭力與溫度的企業文化，攜手員工共同邁向健康、永續的未來。