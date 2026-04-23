快訊

AI新時代／硬體對決AI！特納斯掌蘋果台廠利多或脫蘋

軍購協商朝野今再交鋒 藍高層：數字是假議題 有發價書立即授權簽約

台股衝破38K後翻黑、台積2,135元創天價 三風險不可忽視

聽新聞
0:00 / 0:00

美電力股爆夯 這檔電力 ETF 盤中股價飆新高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

AI耗電海嘯來襲，電力股重拾市場關愛，新光美國電力基建ETF（009805）第一大成分股-電力設備股巨頭奇異維諾瓦 (GEV)，昨最新財報公布後，數據表現超乎市場預期，業績表現強勁，股價大漲13.75%，激勵新光009805追蹤的「NYSE FactSet美國電力基建息收指數」，22日股價收341.19，創歷史新高，連帶吸引23日市場買氣，重新聚焦電力ETF淘金，帶動新光美國電力基建ETF，今盤中買氣強，成交量突破萬張以上，且張數持續增加中，盤中最高價更衝到16.22元，創上市以來新高。

彭博統計，今年以來美國電力基建指數大漲32.17%，大幅領先代表科技股的那斯達克指數的6.09%，也超過標普500指數的4.27%。法人認為，2026年進入代理AI新時代，AI的Token需求大爆發，除算力外，電力股更是AI基建設施投資板塊的重中之重，吸引美台兩地股市資金關注，持續加碼美國電力相關資產。同時，據集保最新統計，新光009805今年以來截至4月17日止，受益人數大增21,503人，上市以來股價漲幅62.04%；顯示009805績效、人氣表現雙強，成為今年海外能源ETF投資新嬌點。

新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌指出，代理AI時代來臨，算電力是各家業者進入AI軍備競賽的敲門鏄，尤其是電力，美國近兩年將上演電力荒，表示當今美國電力短缺，不僅帶動電力股價值重估、更帶來儲能需求剛性成長、配套設施技術升級等投資機會，主要受惠次產業包括：新能源電力、傳統電力、電力設備與儲能等相關概念股，如果透過海外股票ETF布局，建議可鎖定美國電力基建主題，同時涵蓋新、舊電力股布局，電力投資純度最高，且兼顧中下游不同次產業主題，掌握多元成長機會。

台新投信表示，美國現行設備老舊及功能有限的電網基礎設施，對各產業影響程度日益上升，激起川普重返白宮後，便積極動用國防生產法，推進一些能源優先項目，使美國電力基建股，直接受惠川普能源政策利多，帶動電力基礎建設類股，不僅符合AI時代「賣鏟人」的投資特性，更有助於海外電力基建ETF，未來股價表現跟著美國能源政策水漲船高，建議投資人如果看好電力相關ETF，宜注意ETF股價折溢價情形，避免於股價溢價率偏高時進場，造成股價波動過大風險，並兼顧考量中長期績效表現與受益人申購情況，完整捕捉未來數年美國電網升級與AI電力變革帶來的長線成長機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

彭博 美國

延伸閱讀

美科技財報行情上路 新光臺灣半導體30 00904兩天內填息達陣

AI新基建太香？009819掛牌開盤即大漲13％…中國信託投信：注意溢價風險

博通一周狂飆12%領跑美股！009819含博量近3成稱冠 法人看好鎖定AI心臟

海外主動被動ETF漲勢犀利 這檔今年來漲逾60%了

相關新聞

金融業打團體戰 自建AI模型

金融科技產業聯盟昨（22）日宣布推動「金融大語言模型（FinLLM）」專案，集結16家金融機構與產官學資源，5月啟動模型訓練、年底推出首版銀行模型，打造「最懂台灣金融」的在地AI基礎建設，宣示金融業邁入自建AI的新里程碑。

公股取得國票金經營權為公公併鋪路？財政部曝介入理由

國票金（2889）將在5月29日舉行股東常會並進行董事全面改選，在公股協調下，本月董事會已完成席次分配並共同提出同額競選名單，其中公股提名八席過半，有望主導國票金經營權。國民黨立委賴士葆23日在立法院財委會質詢關切，財政部未來是否會進一步推動公公併？對此，財政部政務次長阮清華表示，目前並沒有這樣的規劃，也透露主要介入的理由。

台股高空彈跳秀逾千點震盪 新台幣匯價「穩」

股匯不同調！台股今早上演「高空彈跳」，指數在早盤漲逾千點創3萬8,921點歷史新高後，1小時內由紅翻黑，由高點急殺逾千點，指數一度下跌逾500點；新台幣匯價早盤表現相對持穩，以31.53開盤小升1分，早盤最高價31.49。

遠銀新領導團隊今年首場股東會 營業報告書揭示強化四大業務

遠東商銀（2845）將於5月22日召開股東常會，這也是遠銀董事長周添財、總經理林建忠升任後首次登場的股東大會，根據公司近日上傳的議事手冊資料、營業報告書內容顯示，遠東商銀今年將聚焦長期穩健成長目標，針對個金業務、法金業務、金融市場業務、數金業務等四大業務也祭出經營方針。

新台幣開盤升1分 為31.53元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.53元開盤，升1分

中信金領軍 台灣金融大語言模型啟動

加速台灣金融業數位轉型，金管會指導成立的金融科技產業聯盟廿二日於金融科技創新園區FinTechSpace舉辦「金融大語言模型（FinLLM）」專案的啟動記者會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。