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富邦產攜手產官學共築 AI 供應鏈韌性 全方位解析高科技火災風險

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

台灣製造業在全球AI供應鏈占有關鍵地位，其高科技廠房因結構複雜且使用特殊化學品之情況下，火災風險不容忽視。為協助企業提升應變韌性，富邦產險於23日舉辦「高科技產業火災風險管理研討會」，從政策、技術到實務全方位解析火災風險，並邀請桃園市政府消防局、安全衛生技術中心及英能科技等多位專家，與現場上百位科技大廠高階主管共同探討防災策略。

富邦產險資深副總經理林國鈺於致詞時表示，台灣作為全球最大的晶圓代工、封測與印刷電路板基地，任何一場火災或營運中斷都可能影響全球供應鏈。富邦產險損害防阻團隊長期致力於提升企業的「風險預防」意識，透過引進國際領先的防護新知與科學工具，協助客戶在追求產能擴張的同時，同步升級防災韌性。林國鈺強調，唯有透過科學化的風險管理以及產官學多方協力，企業才能在競爭激烈的供應鏈中穩健勝出。

本次富邦產險舉辦之研討會講師陣容堅強，桃園市政府消防局局長龔永信以「從風險到永續」為題，分享高科技企業防災韌性升級策略，並介紹如何運用3D雷射掃描儀等智慧科技輔助減災，將防災指標與 ESG永續目標結合；安全衛生技術中心黃建彰博士深入剖析高科技製程關鍵風險，針對無塵室、特殊氣體及化學品安全提供鑑認與控制建議，強調設備安全組件與國際標準的重要性；英能科技總經理徐相煌則介紹領結分析工具(BowTie)，透過視覺化的風險地圖辨識防護屏障的有效性，協助企業系統化管理重大危害並落實事故調查。

研討會最後，由富邦產險損害防阻暨職業安全衛生部經理柯明賢憑藉豐富的現場查勘經驗，綜整製造業火災風險管理實務，以及八大火災高風險點，並透過濕製程、有機溶劑塗布等實際火災案例，提供企業具體的改善與防護對策。

火災 富邦

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