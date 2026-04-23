台股高空彈跳秀逾千點震盪 新台幣匯價「穩」

股匯不同調！台股今早上演「高空彈跳」，指數在早盤漲逾千點創3萬8,921點歷史新高後，1小時內由紅翻黑，由高點急殺逾千點，指數一度下跌逾500點；新台幣匯價早盤表現相對持穩，以31.53開盤小升1分，早盤最高價31.49。

國際油價今天（23日）連續第四天上漲，因為美國與伊朗在未能舉行新一輪和平談判後，雙方仍陷入爭奪荷莫茲海峽控制權的博弈，試圖透過限制該水道的通行來爭取談判籌碼。避險情緒帶動美元小幅走高，美元指數回升至98.6左右。

市場聚焦下周主要央行利率決議，普遍預期將按兵不動，並維持高利率以因應戰爭可能推升的通膨壓力，政策路徑短期恐難轉寬鬆。

美國財政部長貝森特建議聯準會在決定降息前應「審慎觀望」，理由是戰爭可能導致通膨升溫，同時美國經濟表現強勁。

市場原預期聯準會今年降息2碼，但目前僅降息1碼甚至全年都不可能降息的預期也逐漸增溫。