遠銀新領導團隊今年首場股東會 營業報告書揭示強化四大業務

遠東商銀（2845）將於5月22日召開股東常會，這也是遠銀董事長周添財、總經理林建忠升任後首次登場的股東大會，根據公司近日上傳的議事手冊資料、營業報告書內容顯示，遠東商銀今年將聚焦長期穩健成長目標，針對個金業務、法金業務、金融市場業務、數金業務等四大業務也祭出經營方針。

遠東商銀2025年整體財務表現穩健，總資產成長2%達新台幣8,737億元，且在放款增加、利差改善之下，推升核心業務淨利息收入成長15%，全年稅後純益達新台幣41.71億元，每股稅後純益（EPS）為0.93元。

遠東商銀2025年也加強各項財務指標管理，持續改善資產品質，逾放比創新低為0.052%，優於同業表現。為支應業務發展所需，完成普通股現金增資新台幣53.42億元，將資本適足率提升至15.63%、普通股權益比率達12.87%，大幅改善資本結構。

另外，2025年數位金融也掌握虛擬貨幣新商機，取得VASP金流市場領先地位，並以BaaS新商模結合新創公司，成功打造醫療金融生態圈；個人金融則首創結合十樂財富管理品牌推出「十樂AI元宇宙」，並提升循環型房貸及信貸占比，有效改善高利差產品結構。法人金融積極強化中小企業放款，並持續主辦國際聯貸案，同步擴大境內外企業放款；金融市場則掌握市場利率走勢，適時布建國內外債券部位，大幅提升債息收益貢獻。

展望2026年，遠東商銀將聚焦長期穩健成長目標，發揮現金增資效益，擴大資產規模，改善利差結構，提升淨利息收益成長；並積極推動財管2.0，精進金融市場操作，提升手續費收入及金融交易收益占比，促進獲利多元化。針對四大業務包括個人金融業務、法人金融業務、金融市場業務、數位金融業務也分別祭出經營方針。

其中，在個人金融業務部分，持續強化理財產品競爭力，推出「新優利」、「活利旺」專案，促動台外幣存款成長及優化存款結構；擴大開發房貸再融資案件，聚焦高利率信貸客群，提升利差表現；聚焦高端信用卡經營及推廣，規劃參與國際Apple Pay專案，提升卡量及簽帳收益貢獻。迎向財管2.0新業務，也新增八星等禮遇服務，積極開發高資產潛力客群，拓展億元資產客戶規模。

法人金融業務方面，均衡拓展國內外市場，聚焦國內外主流產業企業戶目標客群，致力提供專業及整合性的財務解決方案，滿足投融資、資金管理、利匯率避險等金融管理的企業客戶需求。同時，善用兩岸三地及亞太跨境平台，結合專業菁英團隊，布建一站式跨境金融服務，拓展國際客戶與海外市場。

金融市場業務方面，配合積極拓展專業機構投資人及高淨值投資法人的目標客群，發展多元化的結構型商品，滿足客戶負債面與資產面的產品需求。另外，強化新興市場NDF貨幣交易，配合選擇權及商品期貨交易工具，提升獲利利基；也評估產業面及基本面建置股票投資組合，結合量化投資及衍生性商品操作，增進投資收益。

最後在數位金融業務部分，將聚焦全行AI轉型、科技防詐管理及創新業務發展等三大核心戰略。在維護客戶資產安全上，持續精進AI防詐偵測技術，建構嚴密的防護網，提高阻詐成效；深耕經營Bankee數位品牌，積極拓展虛擬資產金流服務與醫療生態圈等利基市場，提供個人與企業客戶多元化創新數位金融體驗。