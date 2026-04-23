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中信金領軍 台灣金融大語言模型啟動
加速台灣金融業數位轉型，金管會指導成立的金融科技產業聯盟廿二日於金融科技創新園區FinTechSpace舉辦「金融大語言模型（FinLLM）」專案的啟動記者會。
在金管會、數發部、國科會共同見證下，國內十六家金融機構，包括中國信託金控、中華郵政、台新新光金控、永豐金控、合庫金控、兆豐金控、第一金控、將來銀行、國泰金控、富邦金控、華南金控、凱基金控、彰化銀行、台灣銀行、台灣土地銀行、台企銀及台灣金融研訓院、資策會、政治大學金融科技研究中心、亞太智能機器等單位共同參與，打造「在地化最懂台灣金融」的大語言模型。
金管會主委彭金隆指出，大語言模型有三大效益，一是強化國家主權ＡＩ（人工智慧）運用，且可將在地法規、監理實務與產業知識內化，降低對國外大語言模型的依賴；二是推動技術升級，十六家金融機構參與並結合各方資源，可降低重複投入成本，打造共通ＡＩ基礎建設；三是可促普惠金融、增進公共價值，還可外溢至其他中小型金融機構、企業、教育單位及社會大眾，強化金融知識與服務普及性。
中信金此次擔任召集人，發起金融大語言模型專案，目前已列入國家級ＡＩ新十大建設行動方案之一。
中信銀董事長陳佳文致辭時列舉此專案有以下三大效益，第一，資料有互補性，每個銀行強項不同，而ＡＩ有越多好資訊、就學得越快，達到資料互補效果；第二，可分攤算力成本，因為算力很貴、是稀有資源；第三，統一業界標準，以免各銀行標準不一樣，對接就會出現問題。
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