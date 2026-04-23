金融業兩大原因...不允許「養龍蝦」

中信金控（2891）昨（22）日表示，在一至二年內金融業不會允許完全自主的金融AI Agent（虛擬行員），主要是考量資安和風險控管，會採行人機協作模式。金融機構不會導入開源框架的「AI Agent」如「小龍蝦」技術，小龍蝦軟體本身有資安風險，不符合權限與監管的要求。

中信銀董事長陳佳文認為，共同建置金融大語言模型有三效益，一是整合各銀行資料優勢，提升模型學習效率；二是分攤高昂算力成本；三是建立統一標準，促進系統互通與產業整合。

中信金控資訊長賈景光指出，目前市面通用的AI大語言模型，普遍存在對台灣金融法規理解不足、繁體中文金融語境掌握有限，難以直接應用於實務場景，也就是不夠接地氣。FinLLM即是針對上述痛點所提出的解方。賈景光分析， 全球大模型中繁體語料占比不到1%，簡繁合計約3%。現階段多依英文／俄文等公開資料，導致在地法規與用語理解不足。