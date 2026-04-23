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玉山金推動 AI 制度化 獲肯定

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山金控推動AI制度化深受肯定，由TAIA理事長林建憲（左）頒發「2026 AI Award 特殊貢獻獎」予玉山金控科技長張智星（右）。玉山金控／提供
玉山金控推動AI制度化深受肯定，由TAIA理事長林建憲（左）頒發「2026 AI Award 特殊貢獻獎」予玉山金控科技長張智星（右）。玉山金控／提供

玉山金控（2884）致力於將人工智慧深度融入金融服務與營運管理，昨（22）日榮獲台灣人工智慧協會（TAIA）肯定，由科技長張智星獲頒「2026 AI Award 特殊貢獻獎」，展現玉山在推動AI制度化、強化風險治理及促進實務落地方面的長期耕耘與具體成果。

玉山金控多年來推動AI應用，由技術研究逐步拓展至多元業務場景，包括支票影像識別、自動房屋估價、警示帳戶偵測、徵信報告生成與智能客服等，有效提升作業效率、強化風險控管並優化顧客體驗。這些成果並非單靠點狀技術導入達成，而是建立在完備的資料治理、模型維運、知識管理與流程設計等系統性能力之上，確保AI應用在高度監理與風險敏感的金融環境中，能兼顧創新與合規。

面對生成式人工智慧的快速發展，玉山將聚焦生成式AI制度化導入與在金融場景中的實務應用，強化人機協作與敏捷團隊運作為核心，業務流程中快速嵌入AI能力，提升服務流暢性與決策效率，進一步提升服務品質與業務效能。

玉山金控表示，未來將持續以人才培育、產學合作與跨域夥伴串聯為策略，推動AI技術的可用性與可信任度，作為長期穩健經營與提升顧客價值的重要基石，並攜手產、官、學各界合作，共同推動台灣人工智慧生態系的健全與正向發展。

人工智慧 玉山金控 玉山

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