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富邦65周年 深化永續行動

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
富邦金控號召金控及九家子公司，前進北台灣最大的國寶級濕地──新竹香山濕地，以實際行動守護濕地的生物多樣性。富邦金控／提供
富邦金控號召金控及九家子公司，前進北台灣最大的國寶級濕地──新竹香山濕地，以實際行動守護濕地的生物多樣性。富邦金控／提供

富邦集團邁入65周年重要里程碑，響應4月22日世界地球日精神，持續以「正向力量 成就可能™」為使命，從金融本業出發，串聯供應商、客戶與社會大眾，透過資金導引、風險管理與全民參與，推動價值鏈的永續轉型，讓每個角色都能成為改變的一部分。

富邦金控（2881）總經理韓蔚廷表示，台灣邁向永續社會需要各界長期且持續的投入，富邦將積極扮演金融樞紐角色，連結供應商、客戶與大眾，讓金融成為支持產業與社會轉型的重要力量，為台灣累積深遠而正向的改變。

在金融影響力方面，富邦金控近年持續擴大綠色投融資規模，2025年綠色金融實績已突破新台幣2.7兆元，並進一步將2030年目標上調至3.2兆元，加速引導投融資客戶邁向淨零。同時，富邦亦提出更積極的脫碳時程，明確訂定2030年底前全面退出燃料煤相關產業、2040年底前退出非典型油氣產業之投資與承保業務（已提出符合巴黎協定目標之減碳轉型計畫者除外），以金融力量推動產業永續轉型。

在企業內部，富邦透過員工永續行動深化組織文化。員工永續活動邁入第三年，今年4月中旬號召金控及九家子公司近百位同仁前往北台灣國寶級濕地「新竹香山濕地」，投入約0.2公頃台灣原生種海草「甘藻」棲地復育，並同步清除238公斤海洋廢棄物，以實際行動守護生物多樣性。對外，富邦自2021年推動「Run For Green® 跑步植樹倡議」，五年來累計逾40.6萬人次參與、跑步里程突破1,124萬公里、認領超過12.8萬棵樹，今年下半年起更將結合社會關懷，讓全民行動轉化為支持公益的共好力量。

各子公司亦從金融本業出發，落實永續影響力。富邦人壽持續布局綠色債券與綠能科技投資，並透過議合機制與供應商交流推動減碳行動；台北富邦銀行以多元金融工具支持再生能源與低碳轉型；富邦產險從前端預防到風險承擔，協助企業提升氣候韌性；富邦證券則將ESG納入投資與承銷決策，引導資本市場資金投入永續標的，展現金融影響力。

富邦金 富邦 金控

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