比特幣期貨開放 獲正面回應

金融總會年度金融建言白皮書已由各主管機關回覆意見，針對期貨業建議開放國外期貨交易所比特幣期貨並建請期交所發行台幣計價比特幣期貨，金管會給予正面態度。

期貨業建議主管機關開放期貨商得受託從事國外期貨交易所比特幣期貨交易契約。並建請期貨交易所研議發行新台幣計價的比特幣期貨/小型比特幣期貨契約。對此，金管會回應，已開放證券商受託專業投資人買賣外國虛擬資產ETF，從風險承受力較好的專業投資人開始逐步觀察執行成效，再評估是否開放給一般投資人。未來如開放自然人複委託投資海外虛擬資產ETF，基於自然人亦有避險需求，屆時將配合開放虛擬資產期貨成為「得受託從事期貨交易之國外期貨交易契約」。

期交所持續研議推出虛擬貨幣期貨可行性，金管會已督導期交所密切注意國際主要交易所推出虛擬貨幣衍生性商品情形及發展趨勢，以適時評估是否推出新台幣計價比特幣期貨契約。

另外，金融研訓院建議調整基金經理人個人交易限制，金管會已函請投信投顧公會研議基金經理人得以定期定額方式交易個股可行性及相關配套，待公會函報後盡速辦理。

金融研訓院提案為吸引國際優秀基金經理人才，建議適度調整基金經理人個人交易限制並導入風險分級管理機制，包括建置公開申報平台，要求經理人簽署承諾聲明並自行申報，引入新科技工具輔助監控等。對此，金管會回應，已函請投信投顧公會，就投信業者建議開放基金(全委)經理人等相關人員得以定期定額方式交易個股，研議可行性及相關配套措施，待公會函報後盡速辦理。