五銀行新房貸第1季單季年減26%

立法院財政委員會昨（22）日就《保險法第177條修正草案》召開公聽會，聚焦保險業務員勞動契約是否入法、公私協力機制，以及工會參與教育訓練等三大議題。金管會副主委陳彥良回應表示，從法制定位與監理職責來看，保險法不宜直接介入勞動契約內容，應回歸既有法律體系處理，但可持續優化教育訓練管道，提升業務員的權利。

2026-04-23 01:22