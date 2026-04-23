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五銀行新房貸第1季單季年減26%

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

今年第1季五大銀行新承作購屋貸款金額1,525億元，為近三年同期新低，年減26%；中央銀行經研處副處長葉盛昨（22）日表示，房市在歷經前年的過熱後，目前處於盤整修正期，央行將持續滾動式檢討相關房市措施。

央行統計，今年3月五大銀行購屋貸平均利率為2.306%， 較上月下滑1.6個基本點，金額為590億元，較上月增加222億元。

葉盛分析指出，因2月逢農曆春節、工作天數偏少，3月六都建物買賣移轉棟數合計為1萬8,283棟，月增74.4%，主因春節工作天數少，基期低；但年增0.4%顯示市場交易量止跌回穩，進入盤整修正階段。其中台北市移轉棟數年增0.54%，新北市年增18.29%，台中為年減21.98%，台南為年增18.52%，高雄為年減0.79%，桃園移轉棟數為年增0.35%。第1季的六都移轉棟數為年減2.15%。

房價方面，大台北房價指數3月月增1.58%，年增0.16%，其中台北市房價指數月增3.29%，年增4.25%，新北市月減0.06%，年減3.6%。

對新北市和台南市在3月房屋移轉棟數年增均達18%，葉盛表示，新北市因房價回落，可能吸引自用買方進場。

五大銀行承作新青安3月金額上升，但占比小幅下滑。

房價 桃園 央行

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