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壽險第1季賣出四張百億神單 國壽拿下三張 安聯一張上榜

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
保單示意圖。圖／AI生成，非當事人，非新聞現場
保單示意圖。圖／AI生成，非當事人，非新聞現場

今年第1季投資型保單熱銷，誕生四張「百億神單」。據統計，國泰人壽率先誕生三張百億神單，銷售金額累積突破670億元；而外商安聯人壽「吉利發發」暢銷數年，前二月銷售已達92億元，預估第1季銷售金額約130億元，晉升為百億保單。

據業者統計，今年第1季，市場上已有四張保單銷售金額突破百億元，其中三張出自國泰人壽，「月月永溢台外幣變額年金/變額壽險」，3月銷售118億元，第1季累計銷售金額達273億元；「月月泰利台外幣變額年金/變額壽險」，第1季銷售金額達264億元；「鑫超月得益台外幣變額年金/變額壽險」第1季銷售金額139億元。

國泰人壽指出，今年投資型保單銷售能有亮眼表現，受惠於去年底投資市場的多頭氛圍。全球主要股市表現穩健，台股更是頻創新高，增強民眾對投資型保單的信心，進而帶動新契約保費成長。

第四張百億神單則出自安聯人壽，「吉利發發台外幣變額年金/萬能壽險」一直都是該公司的投資型保單主力商品，2024年全年售出超過370億元、2025年銷售金額超過300億元的新契約保費，據了解，今年前二月銷售已達92億元，預估第1季銷售金額約130億元。

市場關注美伊戰爭引發金融市場震盪，對於投資型商品的買氣是否造成影響，國泰人壽指出， 近期全球金融市場受到中東地緣政治情勢影響，短期波動加劇，但若後續情勢能逐步穩定，主要股市延續多頭格局，則投資型保單銷售動能可望持續，成為帶動新契約保費成長的重要動能。

富邦人壽指出，近期美伊衝突確實提高了市場波動，短期內全球股市、油價及匯市出現較明顯震盪，但若後續能夠儘快回穩，主要股市延續多頭格局，則投資型保單銷售動能可望持續。但也提醒，消費者在投保之前，應先了解欲投保商品的風險及各種費用結構，慎選適合自己的商品以及所需保障。

新光人壽則表示，短期來看，受地緣政治風險影響，投資人決策態度相對保守，可能使投資型商品的銷售節奏放緩。不過，隨著近年投資觀念逐步成熟，投資型商品客群已轉向以風險控管與長期規劃為主，整體投資型商品市場並未出現明顯衰退。從中長期來看，投資型商品未來仍具備穩定成長的發展潛力。

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